7 yıl teknede yaşadılar, sonunda karaya ayak bastılar

T24- 7 yıl boyunca bir teknede yaşayarak seyahat eden Crafton ailesi yeniden toprağa ayak bastı.

83 ay boyunca 30 bin mil yol alarak sürdürdükleri yolculukta çocuklarının ergenlik çağı daha hafif şekilde atlatıldı.

Hiçbir şey için acele etmediklerini ve oldukça dingin bir hayat yaşadıklarını söyleyen Aile psikoloğu olan baba Tom Crafton, "Geçen hafta bir alışveriş merkezine gittim ve eve dönüp biraz kestirme ihtiyacı duydum' dedi.

Çiftin 18 yaşındaki kızı Kalena, üniversite planını bir süre daha bekletecek. Hemşire olan anne Kathleen Crafton ise gelecek hafta tekrar işe başlayacak. Yolculuğu bitirme kararını da kendisi vermiş.

Eğer çocuklarının yaşı daha küçük olsaydı, bu yaşam biçimine devam edebileceklerini ifade eden Crafton şunları söylüyor:

"Çocuklar dünyayı kendi gözleriyle gördü ve dışarıda büyüdüler. 7 gün 24 saat birlikte olmak çok güzeldi. Ancak artıkg eri dönme zamanı gelmişti ve kendi ülkeleriyle ilgili daha çok şey öğrenmeliler ve kendi hayatlarını kurmalılar."



























Tekne maceralarında neler yaşadılar?



Aile yolculuğa başlama kararını verdikten sonra yaptıkları hazırlık 6 ay sürdü. Craftonlar, 2001 yılında Alaska'daki iki evini ve sahip oldukları diğer eşyaları satıp, okyanusu aşabilecekleri Tayvan yapımı bir tekne aldılar.

Ailenin teknede yaşamaya alışma devresi biraz uzun sürdü. Tam 5 büyük fırtına atlattılar. Tekne, Panama Kanalı'nı 2006 yılında geçti ve yaklaşık 4 ay boyunca Pasifik Adaları'nda kaldılar.

Yeni Zelanda'daki bir limanda 18 ay boyunca bulunan aile bürokratik sorunlar yüzünden daha fazla orada kalamadı. Taze yiyecek için çevredeki bazı insanlarla ticaret yapan aile, "Boş bir plastik şişe karşılığında çok sayıda muz ve dağlar kadar balık alıyorduk çünkü gittiğimiz bölgelerdeki herşey geri dönüştürülebilir ürünlerdi" dedi. Craftonlar, sadece mango, balık ve konserveyle beslenmekle kalmamış, bir kaç kez köpek ve yarasa eti de yemişler.

7 yıl kredi kartı kullanmadan yaşayan Tom Crafton, ABD'ye döndüklerinde tekneyi bıraktıkları marinaya ödedikleri ücret sebebiyle borca girdi.

Aile yolculuğa başlama kararını verdikten sonra yaptıkları hazırlık 6 ay sürdü. Craftonlar, 2001 yılında Alaska'daki iki evini ve sahip oldukları diğer eşyaları satıp, okyanusu aşabilecekleri Tayvan yapımı bir tekne aldılar.

Ailenin teknede yaşamaya alışma devresi biraz uzun sürdü. Tam 5 büyük fırtına atlattılar. Tekne, Panama Kanalı'nı 2006 yılında geçti ve yaklaşık 4 ay boyunca Pasifik Adaları'nda kaldılar.

Yeni Zelanda'daki bir limanda 18 ay boyunca bulunan aile bürokratik sorunlar yüzünden daha fazla orada kalamadı. Taze yiyecek için çevredeki bazı insanlarla ticaret yapan aile, "Boş bir plastik şişe karşılığında çok sayıda muz ve dağlar kadar balık alıyorduk çünkü gittiğimiz bölgelerdeki herşey geri dönüştürülebilir ürünlerdi" dedi. Craftonlar, sadece mango, balık ve konserveyle beslenmekle kalmamış, bir kaç kez köpek ve yarasa eti de yemişler.

7 yıl kredi kartı kullanmadan yaşayan Tom Crafton, ABD'ye döndüklerinde tekneyi bıraktıkları marinaya ödedikleri ücret sebebiyle borca girdi.