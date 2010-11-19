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Sağlık

7 yıl sonra kuş gribi görüldü

Hong Kong’da 7 yıldan bu yana ilk kez kuş gribi vakasına rastlandığı bildirildi

19 Kasım 2010 02:00

T24 - Hong Kong’da 7 yıldan bu yana ilk kez kuş gribi vakasına rastlandığı bildirildi.

Hong Kong sağlık makamları, H5N1 virüsünün yol açtığı ölümcül kuş gribinin, Çin’den Hong Kong’a dönen 59 yaşındaki bir kadında tespit edildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı sözcüsü, hastanın durumunun ciddi olduğunu, olası bir salgını önlemek amacıyla hükümetin alarm seviyesini yükselttiğini söyledi.

Çin’de hiçbir şekilde kümes hayvanlarıyla teması olmadığını söyleyen 59 yaşındaki kadının hastalığa nasıl ve nereden yakalandığı bilinmezken grip belirtileri gösteren 60 yaşındaki eşi ise iyileşti. Kırmızı alarma geçen sağlık yetkilileri, kamuoyunu önlem almaya çağırırken bir taraftan da zatürre hastalarını kuş gribi virüsü taşıyıp taşımadıklarını izlemek için test etmeye koyuldu. Sağlık yetkilisi York Show, virüsün insanlara yayılmakta olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığını fakat yine de hasta kadınla temas kuranlarla görüşeceklerini söyledi. Kuş gribi, 2003’ten bu yana 289 kişinin ölümüne yol açtı.

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