7 yıl önce çiftlikten firar eden koyun geri döndü; yünü 27 bin liraya satışa çıkarılacak

Yedi yıl önce çiftlikten firar eden koyun uzun süren 'sosyal izolasyonun' ardından yün yumağı olarak evine döndü. Koyunun nerede yaşadığı bilinmezken sahibi yünlerini Koronavirüs yardım kampanyasına destek vermek için yaklaşık 27 bin liraya satmayı planlıyor.

Tazmanya’da 2013 yılında büyük bir yangın sonrası firar eden koyun, kendini 7 yıl ”sosyallikten izole” ettikten sonra evine döndü. Sahipleri Koronavirüs salgını için çiftlikte yaşarken dönen koyunun hikayesi büyük ilgi gördü. Yün yumağına haline gelen koyunun 7 yıl boyunca ne yaptığı ve nerede barındığı bilinmiyor.

Sahipleri, koyunu önce güvenlik kamerasında gördü. Sadece gözlerini görünen büyük yün yumağı, evdekileri önce korkuttu.

Koyunun sahibi çiftçi Alice Gray, yün yumağına haline gelen koyunu önce tanımadı. Gray, daha sonra bu koyunun 7 yıl önce firar eden koyun olduğunu anladı ve diğer koyunların yanına koydu.

Çiftlik çevresinde dolaşmasına karşın sahiplerini bir süre yanına yanaştırmayan koyun, 5 kişi tarafından yakalanarak çitlerin arkasında yaşamaya başladı. Çiftçi Gray, corona virüs yardım kampanyasına destek için firari koyunun yününü satışa sundu

Şimdilik 6 bin Avustralya doları (Yaklaşık 27 bin TL) önerildi.