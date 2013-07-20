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7 yıl hapsi istenen İtalyan fotoğrafçı: Şaka mı bu?

Gezi Parkı olayları sırasında gözaltına alınıp bırakılan ve hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen İtalyan fotoğrafçı Cacciatori ‘Şaka mı bu, ben sadece fotoğraf çekiyordum’ dedi

20 Temmuz 2013 16:18

 

Taksim’deki Gezi Parkı olayları sırasında gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılan ve hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen İtalyan fotoğrafçı Mattia Cacciatori, dava açılmasını hayretle karşılayarak, "Şaka mı bu? Ben orada sadece fotoğraf çekiyordum. Akıl dışı iddialar" diye tepki gösterdi.

İtalya'da çalıştığı özel bir fotoğraf ajansı için 22 Haziran'dan itibaren İstanbul'daki protestoları takip eden 24 yaşındaki Mattia Cacciatori, Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla 6 Temmuz akşamı Gezi Parkı'na girmek isteyen gruplara polisin müdahalesi sırasında 59 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Daha sonra savcılığa çıkartılan Cacciatori, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, aralarında Cacciatori'nin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı.

 

Akıl dışı iddialar

 

CNN Türk'ün haberine göre, hakkında, “Toplantı ve gösteri kanununa muhalefet” ve “Görev yaptırmamak için direnme” suçlarından 1 yıl 2 aydan, 7 yıla kadar hapis cezası istendiğini Doğan Haber Ajansı muhabirinden öğrenen Mattia Cacciatori, hayretler içerisinde kaldığını ve şok geçirdiğini söyledi. Serbest kaldıktan sonra İtalya'ya döndüğünü belirten Cacciatori, “Şaka mı yapıyorsunuz? Yoksa beni özel bir helikopterle almaya mı gelecekler?” diye gülerek, “Akıl dışı iddialar bunlar” dedi.

 

Savcı 'Suçlama olmaz' demişti

 

Herhangi bir suçlama olmadan savcılıktan serbest bırakıldığını savunan Cacciatori, “Eğer bu suçlamalar doğru ise sadece gülerim. Çünkü ben ne bir aktivistim ne de polise falan direndim. Beni kolumdan çekiştirerek otobüse götürdüler ve ben de sakin bir şekilde onlarla birlikte yürüdüm” diye sözlerini sürdürdü.

Şu an Milano'da olduğunu söyleyen Cacciatori, "Ben sadece orada işimi yapıyor ve fotoğraf çekiyordum. Savcı da bana, 'Sana karşı bir suçlama olacağını zannetmiyorum' demişti. Bu yüzden bu iddiaları duyunca çok şaşırdım" dedi.

Özellikle savaş bölgelerinde çalıştığını ifade eden Cacciatori, "Bana henüz resmi bir bilgi ulaşmadı. Ulaşırsa da burada, İtalya'dayım ve kaçmıyorum" diye konuştu.

 

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