T24 LogoT24 Logo
Gündem

7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Danıştay hâkimi, Ankara'da yakalandı

7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Danıştay hâkimi Mustafa Dinç, emniyetteki işlemlerin ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi

09 Mart 2022 10:54

Ankara'da,  yargılandığı 'FETÖ” davasında hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski Danıştay hâkimi Mustafa Dinç, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce oluşturulan özel ekip, hakkında arama kararı bulunan eski Danıştay hâkimi Mustafa Dinç'i takibe aldı. "FETÖ"  davasında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Dinç'in, önce kayıtsız olarak saklandığı ev daha sonra yine kayıtsız çalıştığı iş yeri belirlendi. Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda Dinç'i yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Mustafa Dinç, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi. (DHA)

fetödanıştay hakimimustafa dinçyakalama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24