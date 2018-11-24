7 yerinden bıçaklandı, 'çocuklarımın babasıdır' diye affetti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde yaşayan Sevil Ç., kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada kendisini 7 yerinden bıçaklayan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan eşi Veysel Ç.\'yi (35) ‘Çocuklarımın babası’ diyerek affetti. Mahkeme heyeti, sanığa 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verip, tahliye etti.

Olay, 2017 yılı Ağustos ayında Bornova’da meydana geldi. Sevil Ç., kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Veysel Ç.\'yi telefonuna yüklediği programla takip etmeye başladı. Veysel Ç.\'ye sık sık nerede olduğunu soran Sevil Ç. programdan takip ettiği eşinden farklı cevaplar aldı. Bu durum üzerine Sevil Ç., 3 çocuğunu da yanına alarak annesinin evine döndü. Barışmak için kayınvalidesinin evine gelen Veysel Ç. ile Sevil Ç. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Sevil Ç., eşine bulunduğu yerlerin doğru olmadığını ve niçin yalan söylediğini sordu. Veysel Ç. ise, \"Sen benim nereye gidip geldiğimi nereden biliyorsun. Bir yakınımla ilişki mi yaşıyorsun?\" diye sordu. Sinirlenen Sevil Ç., \"Evet seni aldatıyorum\" diye karşılık verince, Veysel Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sevil Ç., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınıp tutuklanan Veysel Ç. hakkında ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

7 KEZ BIÇAK DARBESİNE \'KAZAYLA OLDU\' DEDİ

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 16 yıllık eşiyle kıskançlık yüzünden tartıştıklarını, bıçakladığını ise hatırlamadığını söyleyen tutuklu sanık Veysel Ç., \"Eşimle bazı nedenlerden dolayı tartışmalarımız oldu. Bunlar o dönem üst üste gelmişti. O gün de benim nerelere gittiğimi nereden bildiğini sordum. Bu yüzden tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşimin amcası üzerime geldi. Daha önce tartışmıştık. Bana zarar vereceğini düşünerek mutfaktan bıçağı aldım. Bu sırada eşim belime sarıldı. Bırakması için ittirirken, kendisini yerde gördüm. Bayılmışım, hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde ambulans çağırmaları için bağırdım. Daha sonra beni olay yerinden uzaklaştırdılar\" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sağlığına kavuşan Sevil Ç. ise, çocuklarının babası olduğu için eşinden şikayetçi olmadığını söyleyip, \"O dönem, kocamın telefonuna, nereye gittiğini gösteren bir program yükledim. Takip ettim ve bana yalan söylediğini fark ettim. Tartışmamız sırasında sinirle aldattığımı söyledim. Bu sırada amcam üzerimize geldi. Bıçağı mutfaktan aldı, ben de beline sarıldım. Bırakmam için bıçağı arkaya doğru savurdu. Bu şekilde yaralandım\" diye konuştu.

Duruşma savcısı esasa yönelik mütalaasında, sanığın ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezasını önce 13 yıla, tahrik altında işlenmesinden dolayı indirim uygulayarak 3 yıl 3 aya, sanığın duruşmalardaki iyi halinden dolayı da 2 yıl 8 ay 15 güne indirdi. Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulan sanık, kararla birlikte tahliye edildi.