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7 yaşındaki yeğenini av tüfeğiyle yanlışlıkla vurdu

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) - SAMSUN'da, babasına, istediği av tüfeğini götürürken tetiğe yanlışlıkla basan Dilek U

20 Mayıs 2018 16:26

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'da, babasına, istediği av tüfeğini götürürken tetiğe yanlışlıkla basan Dilek U. (21), yeğeni Mahmutcan U.\'yu (7) vurdu. Mahmutcan Uz, olay yerinde yaşamını yitirdi. 
Olay, dün, Vezirköprü ilçesi Beşpınar Mahallesi\'nde meydana geldi. İbrahim U., iddiaya göre, kızı Dilek U.\'dan evdeki av tüfeğini dışarı getirmesini istedi. Evin önündeki babasına tüfeği uzatan Dilek U., yanlışlıkla tetiğe bastı. Ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmalar, evlerinin önünde oynayan yeğeni, Beşpınar İlkokulu 2\'nci öğrencisi Mahmutcan U.\'nun çenesine isabet etti. Ağır yaralanan Mahmutcan U., olay yerinde hayatını kaybetti. Yeğeninin ölümüne neden olan Dilek U., jandarma tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Mahmutcan U.\'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Küçük çocuğun cenazesi, bugun sabah saatlerinde ailesine teslim edildi.
Mahmutcan U. için saat 10.00’da, Beşpınar Mahallesi\'ndeki camide cenaze namazı kılındı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Mahmutcan U.\'nun cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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