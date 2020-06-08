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Yaşam

7 yaşındaki panda metal direğe tırmanarak hayvanat bahçesinden kaçtı

08 Haziran 2020 15:27

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir panda hayvanat bahçesinden kaçmayı başardı. Yetkililer kaçan pandayı geri getirmeyi başardı. 

Independent'da yer alan habere göre, Kopeghan Hayvanat Bahçesi'nde 7 yaşındaki Xing Er isimli pandanın kaçma anları güvenlik kameralarından görüldü. 

Hayvanat bahçesi sözcüsü Bengt Holst, erkek pandanın elektrikli tellerle çevrili metal direğe tırmandığını ve yandaki bahçeye atladığını söyledi. 

Kaçan panda kısa süre içinde yakalanarak tekrar "Panda evi"ne döndürüldü. Hayvanat bahçesi yeni güvenlik önlemleri alacağını açıkladı. 

 

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