7 yaşındaki Melek babasını morg kapısında sessizce bekledi

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada öldürülen 31 yaşındaki İsmail Köseoğlu ile 29 yaşındaki Ali Kılınç'nın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirilirken Köseğlu'nun 7 yaşındaki kızı Melek'in morg kapısında yere oturup sessizce bekledi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay dün akşam saatlerinde Adalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Köseoğlu ile Ali Kılınç, kısa süre önce bir tarla konusunda anlaşmazlık yaşadı. Köseoğlu'nun öz konusu tarlaya gittiğini öğrenen Ali Kılınç, yakınlarını da yanına alarak bölgeye geldi. Burada iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar, silahlarla birbirlerine ateş açtı. Tabancayla vurulan Köseoğlu ve Ali Kılınç olay yerinde yaşamını yitirdi, Hasan Kılınç ile Cihan Ergin ise yaralandı. Yaralılar götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken 3 kişi de gözaltına alındı.

Melek'in sessiz bekleyişi

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Köseoğlu ile Ali Kılınç'ın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Babalarının öldüğünü duyan çocukları 7 yaşındaki Melek ile 5 yaşındaki oğlu Ali Köseoğlu da ailesiyle birlikte Adli Tıp Kurumu'na geldi. Cenazelerin teslim edilip, otopsi sonrası tekrar aileye verildiği kapının önünde yere oturan Melek Köseğlu'nun başını öne eğip sessizce babasını bekledi. Ali ise yakınlarıyla birlikte kapı önünde ablası gibi babasını bekledi.

Bekar olan Ali Kılınç'ın yakınları ise ikinci bir olay çıkmaması için Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemleri uzak bir noktada bekledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.