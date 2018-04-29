7 yaşındaki kızdan Hindistan Başbakanı Modi'ye mektup: Parkımı yıkmayın

Hindistan'da 7 yaşında bir kız çocuğu mahallesindeki parkın yıkılmasını önlemek için hem mahkemeye başvurdu hem de Başbakan Nahendra Modi'ye mektup yazdı.

Navya Singh başbakana yazdığı açık mektupta "Bu park bizim hayatımız" dedi ve parkın bir bölümüne halkevi binası yapmak isteyen yerel yetkililere karşı kendisini desteklemesini istedi.

Delhi'deki Yüksek Mahkeme geçen hafta verilen parkla ilgili başvuruyu inceledikten sonra parkta inşaatı durdurma kararı almıştı.

7 yaşındaki Navya Delhi'nin kalabalık batı mahallelerinden Rohini'de yaşıyor ve evinden yürüyerek bir kaç dakikada gidebildiği içir her gün bir kaç kez uğradığı parkın hayatta en sevdiği yer olduğunu söylüyor.

"Orada arkadaşlarımla buluşup oynuyorum. Salıncaklara biniyoruz, saklambaç oynuyoruz. Parkı çok seviyorum çünkü bir çok da ağaç var" diyor.

Navya başbakana iki sayfalık el yazısı, şiir ve resimlerle bezediği mektupta, "Herkez sizin her gün bunun gibi 1000 mektup aldığınızı onun için bunu okumayacağınızı söylüyor. Fakat bence siz beni dinlersiniz. Bu park bizi hayata bağlıyor" diye sesleniyor.

Mektup, şu kelimelerle bitiyor:

"Modi amca, herkes sizin çok akıllı olduğunuzu söylüyor, parkımızı kurtarmamıza yardım edin."

7 yaşındaki Navya Singh geçen hafta da Delhi Yüksek Mahkemesine, avukat olan babası Dheeraj Kumar Singh vasıtasıyla bir dilekçe vermiş ve Delhi Kalkınma Kurumu adlı kamu kuruluşunun parka inşaat yapma kararına, mahalle halkını "oyun oynadıkları ve temiz hava aldıkları" bir yerden mahrum ettiklerini söyleyerek itiraz etmişti.

Haziran ayında bir gün parkın yaklaşık üçte biri Delhi Kalkınma Kurumu tarafından kapatılarak inşaat çalışmaları başlatılmıştı.

Navya'nın babası o ana kadar bu konuda kendilerine hiçbir şekilde danışılmadığını ve bilgi verilmediğini söylüyor.

Delhi'de toplam 14 bin civarında park ve açık alan var. Bazıları yerel yönetimlere bazıları da Kalkınma Kurumu'na bağlı.

Nüfus yoğunluğu çok yüksek mahallelerdeki bu parkların önemli bir kısmı çok bakımlı değil. Ama yine de çocukların severek oynadığı yetişkinlerin birbiriyle görüştüğü ya da spor yaptığı yerler olarak mahalle hayatında önemli bir yerleri var.

Bu yüzden Rohini'deki parkındaki yıkım mahallelinin büyük tepkisine yol açtı. Çok sayıda kadın parkın önünde yetkilileri protesto eden ve yıkıma karşı çıkan gösteriler yaptılar. Fakat Kalkınma Kurumu polis çağırıp gösterileri dağıttırdı.

26 Haziran'dan bu yana Navya ve tüm bir mahalle halkı barikatlarla çevrili ve iş makinalarıyla dolu parka giremiyor.

Babası Navya'nın çok huzursuz olduğunu anlatıyor. "Nerede oynayacağız şimdi? Bize kim yardım edebilir?" diye sorunca, avukat olan babasının aklına mahkeme gelmiş.

Parkın yeşil alanı ve çocukların oynayabileceği kısımlar zaten yıllardır adım adım küçülmüş. Önce ortaya bir tapınak yapılmış, sonra genişletilmiş, üç yıl önce bir baz istasyonu dikilmiş, bu yıl ise bir köşeye açık hava jimnastik alanı olarak el konulmuş.

Navya'nın mahkemeye verdiği dilekçede projenin kamu parasının çarçur edilmesi olduğu söyleniyor ve 50 metre mesafede bir halkevi varken bir tane daha inşa etmenin gereksizliğine işaret ediliyor.

İtirazı inceleyen Delhi Yüksek Mahkemesi hakimleri ilk duruşmada Kalkınma Kurumu'nun inşaatı derhal durdurması kararı aldı.

Yargıçlar kararda, "Delhi Kalkınma Kurumu parkı bir inşaat alanı haline getiremez. Vergi mükellefinin parası harcanıyor. Parklar parktır. Onları halkevine çevirmeye gerek yok" dedi.

Mahkeme Kalkınma Kurumu'nun 18 Eylül'de yapılacak ikinci duruşmada şikayete cevap vermesini istedi. Kalkınma Kurumu'nın bir yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada, hukuk danışmanlarının yanıtlarını hazırladığını, o arada mahkemenin inşaatı durdurma kararına uyacaklarını söyledi.

Mahkemenin inşaatı durdurma kararı vermesinden bu yana Navya ve arkadaşları yeniden parkın bir kısmına girebilmeye başlamış.

Şimdi mahkemenin ve başbakanın yardımıyla parkın tamamının yeniden oyun alanları haline gelmesini umuyorlar.