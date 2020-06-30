Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı 

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine dere yatağında ulaşıldı.

AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabından, “Maalesef kızımız derede öldü bulundu” paylaşımını yaptı.

Ne olmuştu?

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde evinin yakınındaki bahçede cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti.

İkranur Tirsi geri dönmeyince iki çocuk da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı.

Bugünkü çalışmalara Giresun Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu’ndan 50 kişilik ekip de katıldı. JÖH, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 150 kişilik uzman ekip, kız çocuğunun evinin çevresinde ve ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürdü.

170 hektar alanda tarama yapıldı. Bugünkü aramalar özellikle Büyükada Deresi mevkisinde yoğunlaştırıldı. JÖH ekipleri hem dere yatağında hem de çevresindeki fındık bahçelerinde detaylı arama yaptı.