7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu açıklandı

Giresun'da, cesedi evinden 7 kilometre uzaklıktaki Adaköy Deresi kenarında bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin otopsi raporunda ilk tespitlere göre travmatik ve bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemedi. Raporda ayrıca, ‘suda boğulma’ bulgusuna rastlanıldığı kaydedildi.