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Dünya

7 yaşındaki Hristiyan çocuktan camiye '20 milyon dolarlık' yardım

Pfluger İslam Merkezi, Paris'teki katliamın ardından ırkçıların saldırısına uğramıştı

19 Kasım 2015 22:46

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 7 yaşındaki Jack Swanson, kumbarasında biriktirdiği 20 doları, Paris'teki terör saldırılarının ardından ırkçıların saldırısına uğrayan Pfluger İslam Merkezi'ne bağışladı. İçinde cami de bulunan merkezin yöneticilerinden Faisal Naeem, küçük çocuğun yardımının "20 milyon dolar değerinde" olduğunu söyledi.

CNN Türk'ün haberine göre, içinde bir de cami barındıran ABD Teksas'taki Pfluger İslam Merkezi, Paris'teki terör olaylarının ardından vandalların saldırısına uğradı. Nefret suçu, bölgedeki yerel halkın tepkisini çekti.

 

"Jack'in 20 doları, 20 milyon dolar değerinde"

 

7 yaşındaki Jack Swanson'ın yaptığı yardım da bunun bir kanıtı. Küçük Jack'in "domuz" şeklindeki kumbarasında biriktirdiği paraları camideki Faisal Naeem'e teslim etmesi yerel basının dikkatini çekti. 

Jack'in kumbarasından sadece 20 dolar çıktı ancak İslam Merkezi yetkililerinden Faisal Naeem'e göre o 20 dolardan daha fazla anlam içeriyor: "Jack'in 20 doları, 20 milyon dolar değerinde".

ABC News'a konuşan Naeem, "Jack benim oğlum İbrahim'den daha küçük. Eğer onun gibi kalbe sahip daha çok çocuk yetiştirebilirsek gelecek için umudumuz olur" dedi.

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