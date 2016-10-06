7 yaşındaki Halepli kız Twitter'dan bildiriyor

Bana Alabed 7 yaşında. Muhaliflerin kontrolünde ve kuşatma altındaki Suriye'nin Halep kentinin doğusunda zor koşullarda yaşam mücadelesi veren onbinlerce kişiden biri. Geçen hafta ilk tweetini öğretmen olan annesinin yardımı ile attı, İngilizce "I need peace" (Barışa ihtiyacım var)" dedi.

Bana Alabed'in dünkü tweetlerinden biri de, "Merhaba Dünya, bugün de hayattayız" oldu.

Suriyeli kız, @alabedbana isimli hesabından attığı İngilizce tweetler ve paylaştığı görüntülerle yaşadıklarını sosyal medyaya taşıyor.

Bana'nın paylaşımları, bölgede sivil halkın maruz kaldığı çatışmaları da gözler önüne seriyor. Attığı tweetlerden bazıları ise şöyle:

Suriye ordusu Doğu Halep'i geri alabilmek için Rusya'nın da desteğiyle hava saldırıları düzenliyor. Bölünmüş kent Halep'te halk için ise hayat giderek daha da zorlaşıyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sivillerin Doğu Halep'te bombardıman altındaki bölgeden tahliyesi için çağrıda bulunmuştu.

BBC'ye konuşan Bana Alabed'in annesi Fatemah ise kızının, seslerini bütün dünyaya duyurmak istediğini söylüyor.

Fatemah, "Bana herşeyi görüyor. Arkadaşı öldü ve evimiz bombalandı. Okulunun bombalandığını gördü. Bütün bunlar onu çok etkiledi" diyor.

Sosyal medyada büyük ilgi gören Bana'nın 45 bine yakın takipçisi var.

Kimileri Bana'ya dualarını ve iyi dileklerini gönderirken, kimileri de hesabın sahte olduğunu söylüyor, ya da 7 yaşındaki bir çocuğun nasıl bu kadar iyi İngilizce konuşabildiğini sorguluyor.

Annesi Fatemah ise bu iddialar karşısında "Yalan söylemekle suçlanmak çok üzücü. Tüm yazılanlar kalbimizden geliyor ve hepsi gerçek" diye konuşuyor.

Fatemah kızına üç yıldan bu yana İngilizce öğrettiğini söylüyor BBC'ye. Bu sırada uçak sesleri duyuluyor. Fatemah balkona çıkıyor ve gökyüzüne bakıyor.

"Bu gürültü saatlerce devam edecek. Acımasızca bombalıyorlar. Biz terörist değiliz. IŞİD değiliz" diyor Halepli anne.

Bu görüşmeden bir saat sonra ise Bana'nın videosu ve tweeti görülüyor @alabedbana hesabında.

Bana balkonda ve bomba sesleri duyuluyor. Elleri ile kulaklarını tıkayan Suriyeli kız şu satırları yazıyor:

"Bu gece öleceğim. Çok korkuyorum. Bombalar öldürecek beni bu gece."