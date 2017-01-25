7 yaşındaki Halepli Bana'dan Trump'a mektup: Suriyeli çocukları kurtarabilir misiniz?

Doğu Halep'ten attığı tweetlerle dünyanın tanıdığı 7 yaşındaki Suriyeli Bana Alabed, ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdı.

Aralık ayında Halep'te sağlanan ateşkesin ardından Suriye'den ayrılarak Türkiye'ye sığınan Bana'nın, sık sık televizyonda gördüğü Donald Trump'a yazdığı mektubu ABD Başkanı'nın geçtiğimiz hafta düzenlenen yemin töreninden önce yazdığı belirtildi.

7 yaşındaki Bana Alabed'in ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektup şu şekilde:

"Sevgili Donald Trump,

Benim adım Bana Alabed. 7 yaşında Halepli bir kızım.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Doğu Halep kuşatılmadan önce, bütün hayatımı Suriye'de yaşamıştım. Suriye Savaşı'nın acısını çeken Suriyeli çocuklardan biriyim.

Fakat şu an, yeni evim Türkiye'de huzur içerisindeyim. Halep'te okula gidiyordum, ancak bombalanarak yok edildi.

Bazı arkadaşlarım öldü.

Onlar için çok üzgünüm. Onların burada olmasını isterdim. Beraber oyun oynayabilirdik. Halep'te oyun oynayamıyorduk çünkü orası ölümün şehriydi.

Şimdi Türkiye'de, dışarı çıkabiliyor ve eğlenebiliyorum. Henüz gitmesem de, okula gidebileceğim. Bu barışın herkes için neden önemli olduğunu açıklıyor.

Fakat, milyonlarca Suriyeli çocuk şu anda benim gibi değil ve Suriye'nin farklı yerlerinde acı çekiyorlar. Onlar, Suriye'nin yetişkin insanları yüzünden acı çekiyorlar.

Amerika'nın başkanı olacağınızı biliyorum. Suriye'nin çocuklarını ve insanlarını kurtarabilir misiniz? Suriye'nin çocukları için bir şeyler yapmalısınız çünkü onlar da sizin çocuklarınız gibi ve onlar da sizin gibi barışı hak ediyor.

Eğer Suriye'nin çocukları için bir şeyler yapmaya söz verirseniz, ben sizin yeni arkadaşınız olurum.

Suriyeli çocuklar için neler yapacağınızı görmeyi dört gözle bekliyorum."