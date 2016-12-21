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Politika

7 yaşındaki Halepli Bana'dan Erdoğan'a: I love you

"Bizim Halep'ten dışarı çıkmamıza yardımcı olduğunuz için size teşekkür ederim"

21 Aralık 2016 18:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Halep kentindeki hava bombardımanlarını dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bulundu. Bana, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bizim Halep'ten dışarı çıkmamıza yardımcı olduğunuz için size teşekkür ederim. I love you" diye ekledi. 

Doğu Halep'teki savaşı dünyaya duyuruyordu

Doğu Halep'in Katırcı mahallesinde yaşayan Bana ve İngilizce öğretmeni annesi Fatma Alabed, 3 ay önce Twitter'da açtıkları hesapla dünyaya, savaşın sona ermesi için harekete geçme çağrısı yapıyordu.

Anne Fatma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na mesaj atarak yardım çağrısı yapmış, Çavuşoğlu da yanıtında kuşatmadaki diğer sivillerle birlikte Bana'nın ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti.

Anne ve kızın yaklaşık 320 bin takipçisi bulunuyor.

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