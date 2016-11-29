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Dünya

7 yaşındaki Halepli Alabed Twitter'dan bildiriyor: Evim yok, açım, ölmek istemiyorum; sesimi duyun!

Bana, paylaşımlarıyla Halep'te sivil halkın sesi oluyor...

29 Kasım 2016 12:37

Bana Alabed 7 yaşında. Muhaliflerin kontrolünde ve kuşatma altındaki Suriye'nin Halep kentinin doğusunda zor koşullarda yaşam mücadelesi veren onbinlerce kişiden biri. Geçen hafta ilk tweetini öğretmen olan annesinin yardımı ile attı, İngilizce "I need peace" (Barışa ihtiyacım var)" dedi.

Bana Alabed, her gün yeni bombardımanlarla saldıran Halep'ten dün attığı tweetlerinden biri de, "Artık evim yok. Açım, yaşamak istiyorum. Ölmek istemiyorum. Bana dua edin" oldu.

Suriyeli kız, @alabedbana isimli hesabından attığı İngilizce tweetler ve paylaştığı görüntülerle yaşadıklarını sosyal medyaya taşıyor.

Bana'nın paylaşımları, bölgede sivil halkın maruz kaldığı çatışmaları da gözler önüne seriyor.

Dün attığı tweetlerden bazıları şöyle:

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Halepli kızBana Alabed7 yaşındaTwitterHalepbombardımanölmek istemiyorum
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