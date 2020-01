7 yaşındaki Halepli Alabed Twitter'dan bildiriyor: Evim yok, açım, ölmek istemiyorum; sesimi duyun!

Bana Alabed 7 yaşında. Muhaliflerin kontrolünde ve kuşatma altındaki Suriye'nin Halep kentinin doğusunda zor koşullarda yaşam mücadelesi veren onbinlerce kişiden biri. Geçen hafta ilk tweetini öğretmen olan annesinin yardımı ile attı, İngilizce "I need peace" (Barışa ihtiyacım var)" dedi.

Bana Alabed, her gün yeni bombardımanlarla saldıran Halep'ten dün attığı tweetlerinden biri de, "Artık evim yok. Açım, yaşamak istiyorum. Ölmek istemiyorum. Bana dua edin" oldu.

Suriyeli kız, @alabedbana isimli hesabından attığı İngilizce tweetler ve paylaştığı görüntülerle yaşadıklarını sosyal medyaya taşıyor.

Bana'nın paylaşımları, bölgede sivil halkın maruz kaldığı çatışmaları da gözler önüne seriyor.

Dün attığı tweetlerden bazıları şöyle:

Message - we are on the run as many people killed right now in heavy bombardments. We are fighting for our lives. still with you.- Fatemah