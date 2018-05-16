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7 yaşındaki Demirhan, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatıyla alınan akülü tekerlekli sandalye, doğuştan yürüme engelli 7 yaşındaki Gökhan Demirhan'a teslim edildi

16 Mayıs 2018 15:25

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk\'ün talimatıyla alınan akülü tekerlekli sandalye, doğuştan yürüme engelli 7 yaşındaki Gökhan Demirhan\'a teslim edildi.
​İlçeye bağlı Oğulveren Mahallesi\'nde yaşayan doğuştan yürüme engelli 2\'inci sınıf öğrencisi Gökhan Demirhan\'ın ailesi Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'na (SYDV) başvurarak akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk\'ün talimatıyla alınan akülü tekerlekli sandalye, SYDV yetkilileri tarafından Gökhan Demirhan\'a teslim edildi. 
Demirhan\'ın annesi Hanım Demirhan, engelli oğlunun akülü sandalye hayalini gerçekleştiren Kaymakam Öztürk\'e teşekkür ederek, \"Allah devletimize zeval vermesin. Bugüne kadar çocuğumu sırtımda taşıyarak okula götürüp, getirdim. Oğlum yürüyemediği için çok üzülüyorum. Kaymakamımız sayesinde akülü sandalyeye kavuştu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Artık bu zorlukları yaşamayacağız\" dedi.

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