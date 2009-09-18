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Yaşam

7 yaşındaki çocuk fıtık ameliyatında öldü

Mersin'de 7 yaşındaki Kadir Akın fıtık ameliyatı sırasında hayatını kaybedince, ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

18 Eylül 2009 03:00

Mersin'de 7 yaşındaki Kadir Akın fıtık ameliyatı sırasında hayatını kaybedince, Akın ailesi, çocuklarının yüksek dozda anestezik ilaç verilmesi nedeniyle öldüğünü ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Kadir Akın kasığındaki fıtık nedeniyle Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Ancak Akın ameliyat masasından kalkamadı.

Akın ailesi çocuklarının yüksek dozda anestezik ilaç verilmesi sonucu öldüğünü ileri sürdü.

Çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

Ailenin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılırken, hastane yönetimi bir açıklama yapmadı.

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