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7 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ağabeyini bıçakladı

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, B

26 Kasım 2018 18:20

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, B.T. (7),  iddiaya göre, oynarken kavga ettiği ağabeyi E.T.\'yi (11) bıçakla sırtından yaraladı. 
Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Yaşar Zengin Sokak\'ta meydana geldi. B.T. ve ağabeyi E.T., anneleri Aysel T. (33) evde oturduğu sırada, evin önünde oynamaya başladı. İddiaya göre, iki kardeş belirlenemeyen nedenle kavga etti. B.T., kavga sırasında ağabeyine bıçak fırlattı. Bıçağın sırtına saplanmasıyla yaralanan E.T. kanlar içinde kaldı. Anne Aysel T., durumu fark edip, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yaralı E.T., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.T.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Anne Aysel T., \'\'Çocuklar  oynarken olmuş. Kardeşi yapmış\" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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