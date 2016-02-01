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Yaşam

7 yaşındaki çocuğa tecavüz eden 63 yaşındaki sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Sanık, kendisinden para isteyen çocuğa tecavüz edip çamaşır ipiyle boğarak öldürmüştü

01 Şubat 2016 18:05

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 yaşındaki Ö.D.'yi kaçırdıktan sonra tecavüz edip iple boğarak öldüren 63 yaşındaki Ömer A. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 2013 yılının Temmuz ayında meydana gelen olayda Ö.D.’yi kaçırarak tecavüz ettikten sonra iple boğarak öldüren Ömer A. olaydan 3 gün sonra gece saatlerinde tanınmamak için Noel Baba sakalı takarken, siyah bir poşet içerisine koyduğu cesedi dere kenarına atmaya çalışırken görüldü. 

Poşeti yere bıraktıktan sonra vatandaşlara bıçak çekerek olay yerinden kaçan Ömer A.polis ekiplerince yakalandı. Hendek’te seyyar börekçilik yapan Ömer A. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Adli tıp raporu sonrası ceza

Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ömer A. güvenlik gerekçesiyle video konferans yöntemiyle duruşmaya katıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre Ömer A.'nın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verilirken, kendisinden para isteyen çocuğu evine götürerek tecavüz edip, çamaşır ipiyle boğarak öldüren Ömer A. pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, Ömer A.’yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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