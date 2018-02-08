7 yaşındaki çocuğa cinsel istismar sanığına beraat

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, 7 yaşındaki G.M.A.\'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, hakkında \'çocuğun cinsel istismarı\' ve \'cinsel amaçlı çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma\' suçlarından 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz sanık H.Ö. (58), beraat etti.

Diyarbakır\'ın bir ilçesinde 28 Haziran 2016 tarihinde Ş.A., komşusunun yemek gönderdiği kapları 7 yaşındaki kızı G.M.A. ile geri gönderdi. Bu sırada evde yalnız başına bulunan komşusunun eşi H.Ö., iddiaya göre küçük kıza cinsel istismarda bulundu.

Olaydan birkaç gün sonra H.Ö. elindeki poşetleri, annesinin yanında bulunan G.M.A.\'dan evine götürmesini istedi. Ancak bu sırada G.M.A. ağlama krizine girdi. Annesinin ısrarı üzerine başından geçenleri anlatan G.M.A., H.Ö.\'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Anne Ş.A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Pedagog gözetiminde ifadesi alınan G.M.A.\'nın, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

MAĞDUR İLE SANIK KOMŞU

Gözaltına alınan, ifadesinde suçlamaları reddeden H.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.M.A. ile komşu olan tutuksuz sanık H.Ö. hakkında, \'çocuğun cinsel istismarı\' ve \'cinsel amaçlı çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma\' suçlarından 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SANIĞI GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADI

Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına bulunduğu ilçeden SEGBİS ile katılan sanığın savunması sırasında salonda bulunan G.M.A. gözyaşlarına boğuldu. Duruşmadaki pedagog, mağdurun sanığı görünce olumsuz etkilendiğini ve karşı karşıya gelmemelerini istedi. Bunun üzerine G.M.A. salondan çıkarıldı. G.M.A\'nın ifadesi sırasında da sanığın SEGBİS ekranında olan görüntüsü kesildi.

YEĞENİ TERÖRİST OLDUĞU İÇİN BANA İFTİRA ATIYOR

Sanık H.Ö. iftiraya uğradığını öne sürerek, \"Bu annesinin iftirasıdır. Amcamın 2 oğlu korucudur. Mağdurun annesi bu nedenle bana düşman oldu. Benim suçla hiçbir ilgim yok. Annesinin yeğeni teröristtir ve çatışmada ölmüştür. Ben kendisine, \'Senin yeğenin teröristti, asker, polis şehit, o şehit değil, cennetlik değil\' dedim. Bunun üzerine iftira attı\"diye konuştu.

AVUKATI SUÇLADI

Karar duruşmasından önce mahkemeye başvuran H.Ö.\'nün avukatı, olayın basına yansıması nedeniyle müştekinin avukatı Muhammed Çalışkan hakkında \'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs\'ten suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Davanın medyada haber olması nedeniyle avukat Çalışkan\'ın savcıyı hedef gösterme ve mahkeme üzerinde baskı oluşturma çabasında olduğunu iddia eden sanık avukatı, \"Mağdur avukatı basına bu haberi servis ederek, toplumumuzda hassas bir konu olan cinsel istismar meselesini kendi amaçlarına alet etmiş ve sanığın beraatini isteyen savcıyı hedef yapmıştır. Haberin servis edilmesi, mahkeme heyeti üzerinde baskı kurma amaçlıdır. Mağdur avukatı ve haberi yapanlar ve yayınlayan medya organları görülmekte olan davayı etkilemeye çalışmışlardır. Bu nedenle suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz\" dedi.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAN BAKANLIĞI: CEZALANDIRILSIN

Davanın son celsesinde söz hakkı verilen savcı, sanığın iddia edilen suçlardan beraatine karar verilmesini istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay ise, ailenin olayı öğrendiği anda yetkili makamlara başvurduğunu belirterek, \"Sanık ile mağdur aile arasında iftira atmayı gerektirecek bir husumet yoktur. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz\" diye konuştu.

Avukat Muhammed Çalışkan ise mağdur ve sanık taraf arasında olay duyulmadan önce komşuluk ilişkisi olduğunu belirterek, \"7 yaşında bir çocuğun cinsel istismarla ilgili bu kadar ayrıntıyı bilmesi mümkün değildir. Bu bile tek başına olayın gerçekleştiğini gösterir. Sanık sürekli husumet ve terör yandaşlığından bahsetmiştir. Bunlar da suçtan kurtulmaya yöneliktir. Sanığın her iki suçtan ayrı ayrı üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep ediyoruz\" diye konuştu.

Somut bir delil elde edilemediği gerekçesiyle H.Ö.\'nün beraatine karar veren mahkeme, sanığa hazineden 4 bin 360 lira avukatlık ücreti ödenmesine hükmetti.