7 yaşındaki Betül kalpten öldü

Fatih İlköğretim Okulu öğrencisi 7 yaşındaki Betül Erdem, derste 2'şer 2'şer sayarken birden yere yığıldı. Okul müdürünün sağlık ocağına götürdüğü Betül Erdem, yolda hayatını kaybetti.İddialara göre olay şöyle gelişti:İlk görev yeri olan Fatih İlköğretim Okulu'nda 40 gün önce işbaşı yapan öğretmen Ebru Kaya, matematik dersinde öğrencileri sırayla tahtaya kaldırıp sayı saydırıyordu. Minik Betül de parmak kaldırarak tahta önünde 2'şer 2'şer sayı saymak için izin istedi. Tahtaya kalkan minik Betül heyecanla saymaya başladı. 50'ye kadar sayan Betül, birden arkadaşlarının gözleri önünde yere düştü. Öğretmen Ebru Kaya'nın haber verdiği okul müdürü minik Betül'ü kucağına alarak otomobiline bindirdi. Okulun yanındaki Esenler Fatih Sağlık Ocağı'na götürülen Betül'ün yolda hayatını kaybettiği anlaşıldı. Betül Erdem'in kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda Yapılacak incelemenin ardından belli olacak.