'7 yaşındaki Baran'ın katili duvar değil, kurşunmuş!'

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Garnizon Komutanlığı'na yapılan saldırının ardından çıkan çatışmada hayatını kaybeden yedi yaşındaki Baran Çağlı’nın ölüm nedeninin duvarın altında kalması değil, kurşun yarası olduğu iddia edildi.

DİHA’da yer alan habere göre, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsiye giren Dr. Şemsettin Koç, Çağlı’nın ölüm nedeninin yüzde 99.5 oranında ateşli silah yaralaması olduğunu açıkladı.

Adli Tıp Raporu’nun kendilerine henüz ulaşmadığını söyleyen Koç, “O tablo asla duvar altında kalmaktan kaynaklanmıyordu” diye konuştu. Koç, kurşunun Çağlı’nın sol kulağının altından girerek, sağ kulak altından çıktığını belirtti.

27 Ağustos'ta Cizre'de, 7 yaşındaki Baran Çağlı'nın yanı sıra 10 yaşındaki Emin Yanaş ile ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki Mesut Sanrı ve Cizre Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık personeli Eyüp Ergin de hayatını kaybetmişti.