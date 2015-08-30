T24 LogoT24 Logo
Gündem

'7 yaşındaki Baran'ın katili duvar değil, kurşunmuş!'

Otopsiye giren Dr. Şemsettin Koç, Çağlı’nın ölüm nedeninin yüzde 99.5 oranında ateşli silah yaralaması olduğunu söyledi

30 Ağustos 2015 01:28

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Garnizon Komutanlığı'na yapılan saldırının ardından çıkan çatışmada hayatını kaybeden  yedi yaşındaki Baran Çağlı’nın ölüm nedeninin duvarın altında kalması değil, kurşun yarası olduğu iddia edildi.

DİHA’da yer alan habere göre, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsiye giren Dr. Şemsettin Koç, Çağlı’nın ölüm nedeninin yüzde 99.5 oranında ateşli silah yaralaması olduğunu açıkladı.

Adli Tıp Raporu’nun kendilerine henüz ulaşmadığını söyleyen Koç, “O tablo asla duvar altında kalmaktan kaynaklanmıyordu” diye konuştu. Koç, kurşunun Çağlı’nın sol kulağının altından girerek, sağ kulak altından çıktığını belirtti.

27 Ağustos'ta Cizre'de, 7 yaşındaki Baran Çağlı'nın yanı sıra 10 yaşındaki Emin Yanaş ile ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki Mesut Sanrı ve Cizre Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık personeli Eyüp Ergin de hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

baran çağlıcizre

İlgili Haberler

Cizre'de 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti!

Birçok yolun ulaşıma kapatıldığı ilçede çıkan çatışmalarda, 4'ü sivil 7 kişi de yaralandı

Cizre'de hayatını kaybeden Eyüp Ergen'in ağabeyi: Polisler izin verseydi kardeşim yaşıyor olacaktı

'O, bu halkın sağlığını düşünüyordu'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24