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Cizre'de hayatını kaybeden Eyüp Ergen'in ağabeyi: Polisler izin verseydi kardeşim yaşıyor olacaktı

'O, bu halkın sağlığını düşünüyordu'

28 Ağustos 2015 04:35

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Garnizon Komutanlığı'na yapılan saldırının ardından çıkan çatışmada hayatını Cizre Devlet Hastanesi çalışanı Eyüp Ergen'in ağabeyi Sinan Ergen, polislerin kardeşini hastaneye kaldırmaya çalışan yurttaşları engellediğini iddia ederek, "Eğer polis izin verseydi, kardeşim yaşıyor olacaktı" dedi.

DİHA'nın haberine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bu sabah aracı ile Nur Mahallesi'ndeki evine gitmeye çalışırken açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Cizre Devlet Hastanesi çalışanı Eyüp Ergen'in ağabeyi Sinan Ergen, zırhlı polis araçlarının kardeşini hastaneye götürmeye çalışan yurttaşlara ve ambulansa engel olduğunu söyledi. Ergen, "Eğer polisler ambulansın geçişine izin verseydi ya da yurttaşları engellemeseydi kardeşim yaşıyor olacaktı" dedi.

Kardeşi Eyüp Ergen'in Cizre Devlet Hastanesi'nde 4 yıldır hemşirelik yaptığını ifade eden ağabey Ergen, kardeşinin gece nöbetinden eve döndüğü esnada vurulduğunu belirtti. "Kardeşim gece nöbetinde çok yorulmuştu evine gelip dinlenmek istiyordu" diyen Ergen, "O bu halkın sağlığını düşünüyordu. Olayların olduğunu söyledim ona ancak o bir sonraki nöbet için dinlenmesi gerektiğini söyledi" diyerek kardeşi ile yaptığı son konuşmayı anlattı.

Ergen, "Dünya bu haksızlığa ne zamana kadar sessiz kalacak" dedi.

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