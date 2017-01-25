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BBC Türkçe

7 yaşındaki Bana'dan Başkan Trump'a: Suriyeli çocukları kurtarır mısınız?

Doğu Halep'ten attığı İngilizce tweetlerle dünyanın gündemine oturan 7 yaşındaki Bana Alabed, Donald Trump'a bir mektup yazdı. Bana, ABD Başkanı'ndan Suriyeli çocuklara yardım etmesini istedi.

25 Ocak 2017 05:25

Halep'ten attığı İngilizce tweetlerle dünyanın ilgisini üzerine çeken yedi yaşındaki Bana Alabed, ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdı.

Bana mektubunda, "Suriye'deki çocuklar için bir şeyler yapmalısınız, çünkü onlar da sizin çocuklarınız sayılır ve sizin gibi onlar da barışı hak ediyor" yazdı.

Halep'in 2012 yılından bu yana silahlı muhalif grupların kontrolü altında bulunan doğu bölgesinde yaşayan Bana ve ailesi, Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde yapılan anlaşma uyarınca Aralık ayı içerisinde tahliye edilen siviller arasında yer almıştı.

Bana, şu anda Türkiye'de yaşıyor.

Bana'nın @alabedbana adlı Twitter hesabından İngilizce mesajlar atmasına yardımcı olan annesi Fatima Alabed, Trump'a yazılan mektubu BBC ile paylaştı.

Fatima Alabed, Bana'nın "Trump'ı birçok kez televizyonda görmesinden dolayı" mektubu yemin töreninden günlerce önce yazdığını söyledi.

Benim adım Bana Alabed. Halep'te yaşayan, yedi yaşında Suriyeli bir kız çocuğuyum.

Hayatım boyunca Suriye'de yaşadım ve geçen yıl Aralık ayında kuşatma altındaki Doğu Halep'i terk etmek zorunda kaldım. Suriye'deki savaştan zarar gören Suriyeli çocuklardan biri de benim.

Ancak artık Türkiye'deki yeni evimde huzura kavuştum. Halep'te okula gidiyordum ancak okulum bombardımanda yıkıldı.

Arkadaşlarımın bazıları öldü.

Onlar için çok üzülüyorum. Keşke yanımda olsalardı, birlikte oyun oynardık. Halep'te oyun oynayamıyordum. Çünkü burası ölümün şehri olmuştu.

Ama şimdi Türkiye'de dışarı çıkabiliyor ve eğlenebiliyorum. Henüz başlamadım ama okula da gidebilirim. İşte bu nedenle barış herkes için çok büyük önem taşıyor.

Ancak Suriye'deki milyonlarca çocuk benim sahip olduklarımdan mahrum ve Suriye'nin farklı yerlerinde acı çekmeyi sürdürüyor. Onlar, yetişkinler yüzünden acı çekiyor.

Amerika'nın başkanı olacağınızı biliyorum. Suriye'deki çocukları ve insanları kurtarabilir misiniz?

Suriye'deki çocuklar için bir şeyler yapmalısınız, çünkü onlar da sizin çocuklarınız sayılır ve sizin gibi onlar da barışı hak ediyor.

Suriye'deki çocuklar için bir şeyler yapacağınıza söz verirseniz, beni yeni arkadaşınız bilin.

Suriye'deki çocuklar için yapacaklarınızı görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Trump'ın Suriye'de nasıl bir politika izleyeceği netlik kazanmış değil. ABD Başkanı, defalarca Suriye hükümetinin en önemli destekçisi Rusya ile güçlü ilişkiler kurmak istediğini açıkladı.

Trump, seçim kampanyası sırasında, silahlı muhalif gruplara yapılan yardımların durdurulmasından bahsetmiş olmasına karşın son dönemde Suriye içerisinde "güvenli bölge" kurulması fikrini dile getirmeye başladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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