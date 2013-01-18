7 yaşında silahla okula gitti!

ABD Başkanı Barack Obama bireysel silahlanmanın önüne geçmek için 23 maddelik bir genelge yayımladı. Ancak ABD'de silahlanma tartışması bitmiyor. Obama'ya Stalin benzetmesi yapıldı.

ABD'nin New York kentinde yaşanan bir olay, Başkan Obama'nın bireysel silahlanmayı önlemek için harekete geçmesinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

ABD'nin New York kentinde 7 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi 22 kalibrelik bir tabancayı ve yedek mermileri sırt çantasına yerleştirerek okula gitti. Oğlunun okula silahla gittiğini fark eden anne, polisi alarma geçirdi.

ntvmsnbc.com'un Amerikan New York Times gazetesinin dayandırdığı habere göre, ABD'nin New York kentinde 7 yaşındaki bir çocuk, sırt çantasına yerleştirdiği tabanca ve yedek mermilerle okula gitti. Oğlunun silahla okula gittiğini fark eden anne, dişçide randevusu olduğu gerekçesiyle 7 yaşındaki çocuğu okuldan aldı. Çocuk tabanca ve mermileri bir arkadaşına verdiğini söyleyince, anne çaresiz bir şekilde polisi aramak zorunda kaldı.

Olay üzerine alarma geçen New York polisi, Queens bölgesindeki ilkokulu kordon altına alarak, boşalttı.

Polis yaptığı araştırma sonrasında tabancayı 7 yaşındaki çocuğun üzerinde buldu. Polis, başka bir öğrencinin üzerinde ise aydınlatma fişeği tabancası buldu. Polis 7 yaşındaki çocuğun niçin silahla okula gittiğini de araştırıyor.

Obama'dan 23 maddelik genelge

ABD Başkanı Barack Obama da, hiçbir Amerikan Başkanı'nın gücünün yetmediği silah kullanımını kontrol altına alacak düzenlemeyi bu hafta içinde açıklamıştı.

ABD Kongresi'nin onayına gerek olmayan 23 başkanlık emrinde, silah alımında kişilerin geçmiş araştırmalarına yönelik mevcut sistemde iyileştirilmeler yapılması, silah şiddetine yönelik federal araştırmaların yapılmasının sağlanması ve bu konudaki engellerin kaldırılması, askeri saldırı silahlarının ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması gibi maddeler yer alıyor.

Obama'ya diktatörlük suçlaması

ABD genelinde 4 milyon üyesi olan ve lobi şirketlerine her yıl milyonlarca dolar akıtan Ulusal Tüfek Derneği ise, Başkan Barack Obama’ya karşı kampanya başlattı.

Obama, silah edinmeyi yasaklayan genelgeyi çocukları yanına alarak açıkladığı için diktatörlükle suçlandı. ABD basınında Obama'nın çocuklarla verdiği görüntüler, Hitler, Stalin gibi diktatörlerin fotoğraflarıyla karşılaştırıldı.