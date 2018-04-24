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7 yaşında ilk adımlarını attı 

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Serebral Palsy hastası 7 yaşındaki Muhammet Altay, 2 yıllık fizik tedaviyle 15 gün önce ilk kez tek başına yürüdü

24 Nisan 2018 13:05

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Serebral Palsy hastası 7 yaşındaki Muhammet Altay, 2 yıllık fizik tedaviyle 15 gün önce ilk kez tek başına yürüdü. Ailesini sevince boğan Altay\'ın şimdiki hedefi ise koşmak.
Samsun\'da yaşayan ev kadını Hanife (43) ve çiftçilik yapan Metin Altay (45) çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan doğuştan Serebral Palsy hastası Muhammet Altay, rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyince ailesi iki yıl önce Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi’ne başvurdu. Burada Çocuk Rehabilitasyon Ünitesi’nde tedavi gören Altay, erli üretim lokomat cihazı (yürüme robotu) ve fizik tedavi uygulamaları ile yürümeyi öğrendi.Muhammet Altay, 15 gün önce tek başına destek almadan yürümeye başladı.
\'HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU\'
Anne Hanife Altay, yıllardır bunu beklediklerini söyleyerek, \"Oğlum 2 yıldır hastanede tedavi görüyor. Önce destekle yürümeye başladı. Ardından da 15 gün önce tek başına yürümeye başladı. Hayallerimiz gerçek oldu. Çok mutluyuz. Uğramasak hiçbir şey olmazdı, olduğu gibi kalırdı. 2 yıldır doktorlarımız emek verdiler, tedavi ettiler. Hastanemiz artık evimiz gibi oldu. Ben hep ağlıyordum, iki adım atsın diye dualar ediyordum. Bu kadar oldu ya, bin şükür olsun. Oğlumun ilk adımlarını gördüğümde dünyalar benim oldu\" dedi.
\'KOŞMAK İSTİYORUM\'
İlkokul 1\'inci sınıf öğrencisi Muhammet Altay, yürümeye başladığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, \"Evde, okulda çok geziyorum. Teneffüslerde oyun oynuyorum. Artık ben de yürüyebiliyorum. Oyun oynamayı çok seviyorum. Koşmak istiyorum. Bisiklet sürmek istiyorum. Büyüyünce jandarma olmak istiyorum\" şeklinde konuştu.
YERLİ ÜRETİM ROBOTİK YÜRÜME CİHAZIYLA YÜRÜDÜ
Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi Op. Dr. Mehmet Bilgin, Muhammet Altay\'a ilk olarak robotik yürüme cihazıyla tedavi uyguladıklarını belirterek, \"60 seans sonunda hastamızda güzel gelişmeler yaşanmaya başladı. Ardından uzman fizyoterapistlerimiz eşliğinde fizik tedaviye başladık. Şu an tedavisi devam ediyor. Bu bir süreç. Geldiğimiz noktada desteksiz kendi halinde yürüyebilmekte. Geldiğinde hiç yürüyemiyordu inşallah ilerleyen aşamada kaslarının güçlenmesiyle daha da iyiye gidecek. 2 yıl sonra hastamız yürümeye başladı. Yerli üretim robotik yürüme cihazını hastanemizde 2,5 yıldır kullanıyoruz, Muhammet gibi birçok hastamızda bu cihaz ile ilerleme kaydettik. Hastalarımızı böyle gördükçe bizde çok mutlu oluyoruz\" diye konuştu. 

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