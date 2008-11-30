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Yaşam

7 vekile 'sigara yasağı' cezası

TBMM'de, sigara yasağını ihlal eden 7 vekil hakkında sigara cezası uygulanması istenildi.

30 Kasım 2008 02:00

TBMM Başkanı Köksal Toptan, Meclis İdare amirlerinden, kanunu ihlal ettiği tespit edilen 7 milletvekiline sigara cezası uygulanmasını istedi. 

TBMM yerleşkesi ve bağlı tesislerde sigara içilmesi yasak olan kapalı mekanlarda, yapılan uyarılara rağmen bu yasağı ihlal eden 7 milletvekili tespit edildi. Meclis Başkanı Toptan, söz konusu milletvekillerine yasanın öngördüğü para cezasının uygulanması için TBMM İdare Amirlerine yazı gönderdi. Toptan, yazısında, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunu ihlal ettiği tespit edilen 7 milletvekiline ceza uygulanması
için İdare Amirlerine talimat verdi. TBMM İdare Amirleri tarafından uygulanacak 62 YTL'lik cezalar, milletvekillerinin maaşından kesilecek. Ocak ayında çıkarılan 5727 Sayılı Kanunla sigara yasağının kapsamı genişletmiş, TBMM Başkanlık Divanı da kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik hazırlamıştı. Kanunun çıkmasının ardından Meclis Başkanı Toptan, milletvekillerine sigara yasağına uymaları konusunda uyarılarda bulunmuş, bu konuda taviz vermeyeceğini açıklamıştı.

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