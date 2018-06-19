7 üyeli tilki ailesi

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM\'un Oltu ilçesine bağlı Kurupınar mevkisinde, anne tilki ile 6 yavrusunun birlikte geçirdiği anlar kameralara yansıdı.

Anne tilki, yavrularını sabah ve akşam saatlerinde yuvanın dışına çıkararak, onlarla oynuyor. Anne tilki, tehlike anında ise yavrularıyla yuvaya giriyor. Anne tilki ile 6 yavrusunun birlikte geçirdiği anlar kameralara yansıdı. 7 üyeli tilki ailesini her gün keyifle izlediğini belirten Beycan Onat, \"Evimin karşısında her gün 7 tilkinin oynamasını büyük mutlulukla izliyorum. Yiyecekler veriyorum. Bazen tavuklarımı da götürüyorlar; ama helali hoş olsun. Onların o mutlu ve keyifli anlarını izlemek çok güzel\" dedi.



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