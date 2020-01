7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 2 Kasım akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan açılışla başlamış oldu.

Pınar Altuğ ve Yekta Kopan’ın sunduğu gecede konuşan Festival Başkanı Prof Dr. Adem Sözüer festivalin her geçen gün dinamikleşen yapısına ve toplumların adalet ve barış isteğine dikkat çekti. Mültecilerin dünyadaki konumlarına da değinen Sözüer; akademik ve film kısmının her sene özenli bir şekilde hazırlanıp seyircilerin ve katılımcıların dikkatine sunulduğundan da bahsetti.

Festivalde yer alan, yarışan filmlerin ve jürilerinin tanıtımından sonra gece onur ödülü alan sanatçıların takdimiyle devam etti. Akademik dalda adalet üzerine çalışmaları ve bu alana olan bilimsel katkısı nedeniyle, akademik onur ödülü, bu yıl Profesör Doktor Claus Roxin’e verilirken, sinema onur ödülü ise adalet üzerine çektiği filmlerle, Türk sinemasının unutulmaz ismi Erden Kıral’a sunuldu. Erden Kıral ödülünü Menderes Samancılar’ın elinden aldı.

Gece Sam Garbaski imzalı Elveda Almanya – Bye Bye Germany adlı filmin gösterimiyle sona ererken, gösterim öncesinde filmde rol alan Türk oyuncu Tim Seyfi de kısa bir konuşma yaptı.

Festival hem film gösterimlerinden, hem de akademik toplantılardan oluşuyor. Adalet ve “terör ve darbelere karşı hukuk devletinin korunması” konusunda yapılacak olan 20 oturumun yanında, 26 ülkeden 30’u uzun metraj olmak üzere 40 filmin gösterimi yapılacak. Ayrıca bu sene ilk defa, CapTalks adındaki panellerle, sinema dünyası hakkında tartışmalar da gerçekleştirilecek. Festival salonları Atlas ve Nişantaşı City’s sinemaları…

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışma filmleri





Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda toplam on film yarışıyor. En iyi film10.000 Euro ödül alacak. Seyircilerin yarışma filmleri arasından seçtiği filme ise Habertürk seyirci ödülü verilecek. Uzun metraj jürisinde Feride Çiçekoğlu (Başkan), Demet Evgar, Selman Dursun, Tarık Tufan ve Barry Ward yer alıyor.

Altın Terazi için yarışacak uzun metrajlı filmler şöyle;

-Ayaz- Yönetmen: Dersu Yavuz Altun / Türkiye

-Insyriated / Hayatın İçinde –Yönetmen: Philippe Van Leeuw / Belçika-Fransa

-TheIntruder / Davetsiz Konuk –Yönetmen: Leonardo DiCostanzo / İtalya 2017

-BeautyandThe Dogs/Güzel ve İtler– Yönetmen: KhaledWalidBarsaouİ, Kaouther Ben Hania /Tunus/Fransa/İsveç, 2016

-Directions / Yol Ayrımı – Yönetmen: StephenKomandarev /Bulgaristan/Almanya/Makedonya, 2017

-Geçmişteki Sır – Yönetmen: Raşit Görgülü / Türkiye, 2017

-Hemşire – Yönetmen: Dilek Çolak / Türkiye, 2016

-Hostages / Rehineler – Yönetmen: RezoGigineishvili / Gürcistan/Rusya/Polonya, 2017

-Men Don’tCry / Erkekler Ağlamaz – Yönetmen: AlenDrljevic / Bosna-Hersek/Slovenya/Almanya, 2017

-Mor Ufuklar – Yönetmen: Olgun Özdemir / Almanya/Türkiye, 2016

Altın Terazi Kısa Film Yarışma Filmleri

Altın Terazi Kısa Film Yarışması’nda ön elemeyi geçen on film yarışmaya hak kazandı. Yarışmanın ödülü 2.500 Euro olarak belirlendi. Kısa metrajın ana jürisinde İlksen Başarır (Başkan), Funda Eryiğit ve Faysal Soysal yer alırken, ön jürisi Korhan Bozkurt, Yosi Mizrahi ve Deniz Uğur’dan oluşuyor. Altın Terazi için yarışacak kısa metrajlı filmler ise şöyle;



Cumartesi Düşü–Yönetmen: Alper Kızılboğa / Türkiye 2017

GodDistortion, Yanlış İnanç – Yönetmen: KarrarMousa / Irak, 2017

Güney Kutbu – Yönetmen: Emin Akpınar / Türkiye, 2016

İki Parça – Yönetmen: Murat Uğurlu / Türkiye, 2016

Mirov - İnsan – Yönetmen: Hasan İnce / Türkiye, 2017

İntrospection / İçe Dönüş – Yönetmen: JackWaddell /Avusturalya, 2016

Mutlu Kedi – Yönetmen: Umut HevalÇerkes / Türkiye, 2017

TheOrangeStory / Portakal – Yönetmen: Erika Street / ABD, 2016

#RefugeesWelcome / Mülteciler – Yönetmen: RamiroCantu /Meksika/ABD, 2017

Yeryüzündesin, Bunun Tedavisi Yok – Yönetmen: Umut Beşkırma / Türkiye, 2016

Festivalin ‘Panaroma’sı



Festivalin dünya festivallerinden seçerek oluşturduğu bölümde önemli filmler yer alıyor.



1945/ 1945

Yönetmen: FerencTörök / Macaristan, 2017



Macaristan’da küçük bir kasabayı esrarengiz bagajları ile gelen iki Ortodoks Yahudi'nin gelmesi ile huzursuzluk hissi ile doldurur. Yıl 1945, savaş bitmiş, Yahudi komşularının gönderilmesinden sonra kendi ve onların toprakları ile yeni yapılanma içinde olan kasaba düğün hazırlığındadır. Kasabada ziyaretçilerle birlikte savaşta hayatta kalanlar geri dönerse , el konulan topraklara ne olacağı konusu tartışmalar yaratır. İki yabancının dönüşü ile başlayan bu düşünceler. Kasaba halkını bu durum için şeytanca planlar yapmaya ve diğer yandan da unuttukları vicdanları ile yüzleşmeye yöneltecektir.



’76 / ‘76

Yönetmen: IzuOjukwu / Nijerya, 2016



Nijerya iç savaşından altı yıl sonra, ülkenin orta bölgesinden genç bir subay ile Güneydoğu bölgesinden güzel bir öğrenci arasında romantik bir ilişki başlar. Taze aşkları, bitmek bilmeyen askeri atamalarla neredeyse parçalanmıştır. Şimdi hamile olan kadının dünyası, kocasının acemice bir darbe girişimine dahil olduğunun haberiyle başına yakılır.

A Man of Integrity / Dürüst Bir Adam

Yönetmen: MohammadRasoulof / İran, 2017



Reza, karısı ve çocuğu ile beraber İran’ın kuzeyinde şehirden uzakta bir köyde yaşamaktadır. Günlerini sahip olduğu küçük balık çiftliğinde balık yetiştirerek geçirmektedir. Devletle ve yerel belediyeyle güçlü bağları olan bölgedeki özel şirketlerden biri yavaş yavaş tüm bölgenin kontrolünü ele almaya başlar. Hisse sahiplerinin istekleri, bölge üzerinden sağlanacak potansiyel kazanç ve ekonomik çıkarlar tüm bölgenin kaderini tayin etmeye başlamış, yerel işletmeler ve çiftlik sahipleri karşılarındaki ittifak halindeki bu güce karşı pes etme noktasına gelmişlerdir. Yozlaşmış yöntemleri ile piyasa ve sermayenin karşısında yenik düşmeye başlayan işletme sahipleri bir bir arsa ve mülklerini satmaya başlar. Reza ise elinden geldiğince çiftliği için direnmeye devam etmeye, pes etmemeye çalışmaktadır. Ancak en sonunda bu sertleşen mücadeleyi kazanamayacağını fark edip çiftliğini satıp yeni bir hayat kurmaya karar verir. Şirket ise gücünü artık sadece kazanmak için kullanmayacaktır.

Breadcrumbs / Ekmek Kırıntıları

Yönetmen: MananeRodríguez / İspanya/Uruguay, 2016



LilianaPereira askeri yönetim sırasında kaçtığı ülkesine geri dönüyor. Hapis cezası, işkence ve oğlunun velayetenin kaybıyla dolu geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalacaktır.Bir başka sistematik şiddet kurbanı kadınla beraber, Liliana’nın kalbinden geçenle vicdanı arasında seçim yapması gerekmektedir.

ByeBye Germany / Elveda Almanya

Yönetmen: Sam Garbarski - Almanya/Lüksemburg/Belçika, 2017



Frankfurt, 1946. DavidBermann (MoritzBleibtreu) ve Yahudi arkadaşları Nazi rejiminden kaçabilmiş ve Amerika’ya gitme hayalleri kurmaktadır. Ama savaş sonrası gerekli parayı nasıl kazanacakları sorundur. Harika bir iş fikri ile bu sorunu çözebilme şansları olmuştur. Ama asıl sorun Bermann’ın geçmişidir. Akıllı ve çekici ama ödün vermeyen Amerikan görevli Sara Simon (AntjeTraue) Bermann’ın savaş zamanı yaptıklarını sorgulamaya devam etmektedir. Niçin iki pasaportu vardır? Nazilerle işbirliği yapmış mıdır? Hitleri ziyaret etmiş midir? Sara Simon ödün vermeden sorgulamaya devam etse de Bermann’ın gittikçe artan cazibesinden kurtulması zorlaşmaktadır..

End of theSeason / Bir Dönemin Sonu

Yönetmen: LarsHenning - Almanya, 2016



Ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış olan Becker serbest bırakılır. Şimdi tekisteği geçmişte işlediği suçu geride bırakarak yeni bir hayata başlamaktır. İş bulan Becker, yeni arkadaşlar edinir ve kendisine ilgi duyan Rita ile ilişkiye başlar. Ancak bir gün, 18 yıl önce, silahlı bir soygun esnasında karısını veo ğlunu öldürdüğü Dahlman karşısına çıkar. Dahlman, onun hakkında her şeyi bilmekte ve onu takip etmektedir. Becker, Dahlman'la uzlaşmak için her şeyi dener, onu rahat bırakması için yalvarır. Fakat Dahlman Becker'ın kefaretini Kabul edemez ve intikam ister. Becker'ın sevdiği insanları koruması için tek bir yol kalmıştır.

High NoonStory / Bir Öğlen Hikayesi

Yönetmen: MohammadHosseinMahdavian / İran, 2017

Film İran devriminin sonrası, Cumhurbaşkanı Beni Sadr’ın görevden alınmasının arkasından yaşanan kanlı dönemi anlatmaktadır. Halkın Mücahitleri örgütüyle ittifaka giren Beni Sadr, hükümetteki İslam Cumhuriyeti Partisi’ne karşı bir ayaklanma çağrısında bulunmaktadır. Bu çağrının ardından başlayan kanlı sürecin, onlarca bombalama, yüzlerce cinayet ve idamın yaşandığı, binlerce ihbarın olduğu bir dönemin öyküsüdür.

It’stheLaw / Kanun Böyle

Yönetmen: Ficarra&Picone / İtalya, 2017

Sicilya'nın küçük bir kasabası olan Pietrammare'de belediye başkanı seçimleri yaklaşmaktadır. Uzun yıllardır belediye başkanlığını yürüten düzenbaz Gaetano Patane tekrar kazanmak ve iktidarı elinde tutmak adına her türlü dalavereye başvurmaya hazırdır.İnsanlar politikanın al gülümver gülüm haline alışmış ve akışına bırakmışken belediye başkanının bu sefer rakibi, ilk politik deneyiminingetirdiği cesaret ve ideallerle dolu, 50 yaşındaki dürüst ve ahlaklı professor Pierpaolo Natoli'dir. Tüm engellere rağmen Pierapolo kazanır ve kasabayı kanunlara ve kurallara saygılı bir biçimde yönettiği yeni dönem başlar. Ancak Pietrammare halkı buna hazırlar mıdır?

Land of theLittle People / Küçük İnsanların Ülkesi

Yönetmen: YanivBerman / İsrail, 2016

Subay ailelerinin kaldığı bir köyde yaşayan dört küçük çocuk bir çete kurarlar. Çevredeki bulunan terkedilmiş, eski bir ordu üssünü kampları bellerler.İsrail’deyeni bir savaş başlar ve erkeklerin çoğu ülkelerine hizmet etmeye hazırlanmaktadırlar. Anneler televizyonlarının önünde endişeyle oturup hiç kımıldamadan haberleri seyrederken, denetimsiz kalan çocuklar kamplarına dönerler. Ancak onları bir sürpriz beklemektedir, birliklerini terketmiş iki asker saklanmak için kamplarını kullanmaktadırlar. Çocuklar çalınmış bölgelerini geri kazanmaya çalışsa da askerler yerlerini bırakmaya niyetli değildirler. İki grup arasında acımasız bir çatışma başlar ve askerler, savaştan kaçarak sığındıkları bu yerde, bir o kadar tehlikeli ve kanlı başka bir savaşın içinde bulurlar kendilerini.

Maze / Labirent

Yönetmen: StephenBurke / İrlanda, 2017

İkinci Dünya Savaşından bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük hapishane firarının mimarı LarryMarley'nin hikayesi. Larry'nin planını gerçekleştirmek adına hapishane gardiyanı Gordon'la kurduğu arkadaşlık ikisi için de hayatlarında çok şeyi değiştirecektir.

The Art of Loving, Story of MichalinaWislocka / Sevme Sanatı, MichalinyWislockie’nin Hikayesi

Yönetmen: Maria Sadowska / Polonya, 2017



SevmeSanatı, imkansızı başaran bir kadının, MichalinaWislocka'nın hikayesidir. Muhafazakarlığı ve yaygın cehaleti bir kenara atan Wislocka bütün ülkenin cinsel hayatını köktendeğiştirdi. Hem de sadece bir kitapla. Hayatta üç farklı evre: Bir karakter, bir kitap, sayısız maceralar ve engeller.

TheDivineOrder / Kutsal Düzen

Yönetmen: PetraVolpe / İsviçre, 2017



Nora, eşi ve iki oğluyla küçük bir köyde yaşayan genç bir ev kadınıdır. İsviçre kırsalı, 1968 olaylarının beraberinde getirdiği toplumsal değişimden henüz nasibini almamıştır. Nora'nın hayatı da değişmemiştir, hala herkes tarafından sevilen sessiz sakin bir kadındır. Ancak 7 Şubat 1971'de erkeklerin oylamasıyla gerçekleşecek seçimlerde, kadınların oy hakkı için savaşmaya başlayınca işler tersine döner.

TheOther Side of Hope / Umudun Öteki Yüzü

Yönetmen: AkiKaurismaki / Finlandiya/Almanya, 2017

Bu film iç içe giren iki farklı öyküyü anlatıyor. Bir tarafta bombalarla sarsılan Halep'ten kaçarak kız kardeşi ile yollara düşen Suriyeli bir göçmen, Halid. Uzun göç yolculuğunda kız kardeşini kaybeden Khaled bir geminin kazan dairesinde Helsinki'ye varır. Diğer yanda ise Wikström, kravat ve erkek gömleklerini satan bir seyir satıcıyken pokerde kazandığı para ile kendisine bir lokanta satın alır. Başvurusu reddedilen Halid diğer bir çok mülteci gibi yasa dışı olarak kalmaya karar verir. Bir yandan da kız kardeşini aramaktadır. Yasa dışı yaşamda ırkçılık kadar dostlukla da karşılaşan HalidWickström'ün restoranının çöplüğünde uyurken Wikström tarafından bulunur ve onun yanında çalışmaya başlar. Bu iki farklı insanın dostluğu dünyanın daha iyi bir yer olabileceğini ya da olması gerektiğini gösterir mi?

The Mine / Maden

Yönetmen: Aleksi Salmenperä / Finlandiya, 2016



Yönetmenliğini Aleksi Samenperä'nın, yapımcılığını Helsinki-filmi'nin üstlendiği dram-gerilim filmi Maden, Jussi'nin hikayesini anlatıyor. Laponya'daki nikel madenlerinin sorumluluğunu yeni üstlenen Jussi, ondan habersiz, çevre için tehlikeli maden çıkarma uygulamaları yürüten maden sahibi Pekka ile karşı karşıya gelir.

Volt / Volt

Yönetmen: TarekEhlail / Almanya/Fransa, 2016



Yakın gelecekte baskıcı bir yönetimi konu alan filmde polis memuru olan Volt bir operasyon esnasında mülteci Hesham'ı öldürür. Suçu cezasız kalan Volt'un suçluluk duygusu onu kurbanın dünyasına çeker. Gündüzleri polis memuru, geceleri mülteci tarafında olan Volt, işlediği suçun yol açtığı isyanlara tanıklık eder. İçerde ve dışarıda baskı gitgide artarken, Volt işlediği suçun affedilemez olduğunu fark eder.

Sinemaya damgasını vurmuş filmler ‘İz Bırakanlar’da…

Festival kapsamında düzenlenen ve sinemaya damgasını vurmuş film gösterimlerinin yapılacağı ‘İz Bırakanlar’ bölümünde bu yıl Erden Kıral imzalı Bereketli Topraklar Üzerinde, Feride Çiçekoğlu’nun senaryosunu yazdığı Tunç Başaran imzalı Uçurtmayı Vurmasınlar, JimSheridan’ın Yönettiği Inthe Name Of Father / Babam İçin filmi, Norman Jewison imzalı AndJusticeforAll / Herkes için Adalet ve CostaGavras’ın ünlü Missing / Kayıp filmi yer alıyor.

Sinema Onur Ödülü: Erden Kıral

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl Sinema Onur Ödülü’nü yönetmen Erden Kıral’a takdim ediyor. 10 Nisan 1942'de Gölcük'te dünyaya geldi. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümünden mezun oldu. Gerçek Sinema, Çağdaş Sinema ve başka birçok dergide sinema yazıları yazdı. Reklam filmleri, kısa ve uzun metraj filmler yönetti. 1978'de Yaşar Kemal'in Teneke adlı eserinden uyarladığı ilk uzun metraj filmi Kanal'ı yönetti. Tarık Akan ve Tuncel Kurtiz'in rol aldığı film, Antalya Altın Portakal Film Festivalinden iki ödülle ayrıldı. 1983 senesinde, Ferit Edgü'nün O adlı romanından esinlenerek çektiği Hakkari'de Bir Mevsim ile Berlin Film Festivalinde Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Berlin Güzel Sanatlar Akademisi ve Almanya Film ve TV Rejisörleri Birliği üyesi ve kuruluşun Sinema bölümü kurucuları arasındadır. Son filmi Gece 2014 yılında vizyona girdi.

Festival panel etkinlikleri…



Benim Sinemam- Atlas Sineması Salon 2

Yerli sinemaya uzun yıllar emek veren yönetmenler, kendi filmlerini ve sinema serüvenlerini anlatıyorlar.

3 Kasım 2017 14:00

Derviş Zaim



Moderatör : Aslı Şahin

…………………………..



8 Kasım 2017 14:00

İsmail Güneş

Moderatör: Umut Gelgör

Gösterim Screening: Kervan 1915

Sinemada Şiddet ve Şiddetin Gösterimi Atlas Sineması Salon 1

4 Kasım 2017 16:00

Prof.Dr. Ergun Doğru

Serdar Akar

Banu Bozdemir

Gürkan Uygun

Sinemada Gerçek ve Gerçeklik Nişantaşı City’s

5 Kasım 2017 16:00

Prof. Dr. Şükran Esen

Farhad Eivazi

Murat Tolga Şen

Onur Ünlü

Senaryo ve Film – Bir Filmin Senaryo Anatomisi Atlas Sineması Salon 2

6 Kasım 2017 14:00

Senaryodan filme giden yolda senaryo – film ilişkisini inceleyecek bir atölye çalışması.

Korhan Bozkurt

Nilgün Öneş

Bülent Usta

Aliye Uzunatağan

Kısa Film Yapmak: Atlas Sineması Salon 2

7 Kasım 2017 14:00

Kısa Metraj Film özel bir alan mı yoksa uzun metraja giden yolda önemli bir kilometre taşı mı?

Arya Altıoklar

Deniz Özden

Bulut Reyhanoğlu

Moderatör: Levent Erden