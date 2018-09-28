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Dünya

7 ülkeden BM Suriye Özel Temsilcisi'ne çağrı: Anayasa Komitesi kurulsun

'Güvenilir ve kapsayıcı'' anayasa komitesinin en kısa sürede kurulması ve toplaması istendi

28 Eylül 2018 17:11

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Mistura'ya çağrıda bulunan ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün mümkün olan en kısa sürede Suriye Anayasa Komitesi'ni kurma çağrısında bulundu.

Söz konusu 7 ülkenin dışişleri bakanları, ortak bir açıklamayla de Mistura'dan Suriye'de yeni bir anayasa çalışmalarına başlayacak ve BM denetiminde yapılacak seçimlere zemin hazırlayacak ''güvenilir ve kapsayıcı'' anayasa komitesini en kısa sürede kurmasını ve toplamasını istedi. 

Ortak açıklamada, BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura'ya anayasa komitesinin kurulmasına ilişkin gelinen noktayı en geç 31 Ekim'e kadar BM Güvenlik Konseyine rapor olarak sunması çağrısı yapıldı. 

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