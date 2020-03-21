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Koronavirüs

7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilerek karantinaya alınacak

21 Mart 2020 21:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, öğrencilerin İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'den getirileceğini belirtti.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Millet olarak sağlık çalışanlarının yanındayız. Sizin aracılığınızla da onlara teşekkür ediyorum. 

"Uçuş yasağı koyduğumuz bazı ülkelerdeki öğrencilerimiz de oradaki misyonlarımıza başvurarak, başkonsolosluklarımıza başvurarak tahliye talebinde bulundular.

"Biz de bir çalışma başlattık, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'den öğrencilerimizi ülkemize getirme kararı aldık. 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getiriceğiz.

"Tabi gelince de karantinaya tabi tutulacaklar. Sakarya ve Samsun'daki yurtlara yerleştirilecekler."

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