7 ülke yüzlerce şehir; bisikletle Belçika'dan Van'a uzanan bir seyahat hikâyesi

Belçika'dan 4 ay önce bisikletle dünya turuna çıkan çift, 7 ülke gezdikten sonra geldikleri Van'da birçok tarihi ve turistik mekanı dolaştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sınıf öğretmenliği yapan 26 yaşındaki Joanna De Wolf ile muhasebeci eşi 31 yaşındaki Nick Van Weyenberg, 4 ay önce dünya turu hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktı.

Güzergahlarındaki güzellikleri görebilmek için otobüs, uçak gibi ulaşım araçları yerine bisikleti tercih eden çift, 2 ay boyunca Hollanda, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı gezdi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan çift, birçok şehirdeki tarihi ve doğal güzellikleri dolaşarak Van'a ulaştı.

"Türkiye en güzel ülkelerden biri"

Belçikalı çift, kentte, sosyal medya üzerinden tanıştıkları Halil Çensi'nin misafiri oldu.

Toplu ulaşım araçları yerine bisikletle dünyayı dolaşmak istediklerini belirten Weyenberg, gezdikleri ülkelerde farklı kültürlerle tanıştıklarını, insanlarla dostluk kurma imkanı bulduklarını anlattı.

Türkiye'nin farklı yerlerini görme fırsatı bulduklarını anlatan Weyenberg, "Buradan İran'a geçeceğiz. Türkiye, gezdiğimiz en güzel ülkelerden biri. İnsanları çok iyi ve yardımsever, yemekleri çok güzel. İnsanlar otobüs, uçak gibi araçları tercih ediyor, biz de farklı olsun diye bisikletle yola çıktık. Kendimizi böyle daha iyi hissediyoruz." diye konuştu.

"İnsanlar bizi evlerine misafir ediyorlar"

Türkiye'de gittikleri her yerde insanların sıcak ilgisiyle karşılaştıklarını, evlere misafir olduklarını belirten Joanna De Wolf da şunları söyledi:

"Belçika'da birkaç yıl çalıştık sonra bisikletimize binip yola çıktık. Uyumak, barınmak için genelde çadır kullanıyoruz. Türkiye'de insanlar bizi evlerine çağırarak misafir ediyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. Ne yazık ki bu kültür Avrupa'da çok kalmadı. Bu nedenle bizi davet ettiklerinde utanıyoruz. Buradan da İran, Pakistan, Hindistan, Myanmar, Tayland, Kamboçya, Vietnam'a gideceğiz."

Türkiye'de kaldıkları süre içerisinde çok iyi dostluklar kurduklarını anlatan çift, kendilerine yardımcı olan, evlerine misafir eden vatandaşlara teşekkür etti.

"Türklerin misafirperverliğini gösterdik"

Belçikalı çifti evinde misafir eden Halil Çensi de Türkiye'nin misafirperverliğini, sıcaklığını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Çiftle güzel bir dostluk kurduklarını ifade eden Çensi, "Misafirperverliğimiz karşısında memnun kaldıklarını umuyoruz. 3 günden bu yana birlikteyiz. Tarihi yerleri geziyor, kültürümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Yemeklerimizi tattırıyoruz. Onlar da kendi yöresel yemeklerini bize yapıyor. Birlikte güzel zaman geçiriyoruz." dedi.