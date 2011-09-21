7 Türk filmi Oscar'a aday

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Filmlerin 1 Ekim 2010 ile 30 Eylül 2011 tarihleri arasında en az yedi gün Türkiye'de ticari sinemalarda gösterime girmiş olması gerekiyor. antraktsinema.com'un haberine göre, Ekim'in ilk haftasında belirlenecek filmi Amerikan Film Akademisi'ne bildirilecek olan Türk filmi meslek örgütleri ve derneklerin atadığı temsilciler, Selim Demirdelen'in 'Kavşak', Orhan Oğuz'un 'Hayde Bre', Derviş Zaim'in 'Gölgeler ve Suretler', Handan İpekçi'nin 'Çınar Ağacı', Nuri Bilge Ceylan'ın 'Bir Zamanlar Anadolu'da', Seyfi Teoman'ın 'Bizim Büyük Çaresizliğimiz' ve Seren Yüce'nin 'Çoğunluk' isimli yapıtlarından birini Türkiye adına 'En İyi Yabancı Film Oscarı'na aday adayı olarak seçecek.