7 ton patlayıcı ele geçirildi!

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'ya ait olduğu ileri sürülen bir sığınakta, bombalı araç saldırılarında kullanılan 140 çuval amonyum nitrat ele geçirildi.

Hürriyet’in haberine göre, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde gerçekleştirilen "Özel Birlik Operasyonu" kapsamındaki çalışmalarda, Ömerli - Nusaybin ilçeleri arasında Duygulu mevkisi kırsalında PKK’ya ait bir mağara şeklinde sığınak, tespit edildi.

Güvenlik güçlerince sığınakta yapılan aramada, 140 çuval içerisinde yaklaşık 7 ton amonyum nitrat ele geçirildi. Tespit edilen amonyum nitrat maddesi güvenlik güçlerince imha edildi. Ele geçirilen amonyum nitratın Mardin'de bombalı araç saldırısında kullanılacağı öğrenildi.