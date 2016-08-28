T24 LogoT24 Logo
Gündem

7 ton patlayıcı ele geçirildi!

Mardin'de ele geçirilen patlayıcıların bombalı araç saldırılarında kullanılmak üzere saklandığı belirtildi

28 Ağustos 2016 00:14

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'ya ait olduğu ileri sürülen bir sığınakta, bombalı araç saldırılarında kullanılan 140 çuval amonyum nitrat ele geçirildi.

Hürriyet’in haberine göre, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde gerçekleştirilen "Özel Birlik Operasyonu" kapsamındaki çalışmalarda, Ömerli - Nusaybin ilçeleri arasında Duygulu mevkisi kırsalında PKK’ya ait bir mağara şeklinde sığınak, tespit edildi.

Güvenlik güçlerince sığınakta yapılan aramada, 140 çuval içerisinde yaklaşık 7 ton amonyum nitrat ele geçirildi. Tespit edilen amonyum nitrat maddesi güvenlik güçlerince imha edildi. Ele geçirilen amonyum nitratın Mardin'de bombalı araç saldırısında kullanılacağı öğrenildi. 

 

ETİKETLER

Amonyum nitratPatlayıcıBombalı saldırıMardin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24