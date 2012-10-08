7 TİP'li öğrenci 34 yıl önce bugün öldürüldü!

Bahçelievler katliamının 34'üncü yıldönümünde 7 TİP'li genç öldürüldükleri evin önünde anılırken, katliamın sanıklarının tahliye edilmesi de protesto edildi.

Doğan Akın yazdı: Bu ülke sizi 34 yıldır öldürüyor, hatıranız önünde utanarak eğiliyoruz!

34 yıl önce öldürülen TİP'li öğrenciler Serdar Alten, Latif Can, Faruk Ersan, Efraim Ezgin, Salih Gevenci, Hürcan Gürses ve Osman Nuri Uzunlar; Ankara Tabip Odası, Devrimci 78'liler Federasyonu, Halkevleri, Halkların Demokratik Kongresi Bileşenleri, ÖDP, Türk Tabipleri Birliği, TKP, Türkiye İşçi Partili ve "Genç Öncülü Yoldaşları" tarafından öldürüldükleri yer olan Bahçelievler 15. sokakta anıldı. Adnan Ötüken Parkı'nda toplanan katılımcılar sloganlar atarak, sokağa doğru yürüyüşe geçti. "Faşist katillere ileri demokrasi... Hesabını soracağız" pankartının arkasında yürüyen grup, "Katiller serbest, adalet istiyoruz", "Faşizme karşı omuz omuza", "Katil devlet hesap verecek", "Katillerden hesabı devrimciler soracak", "Devrim şehitleri ölümsüzdür" şeklinde sloganlar attı.

ÖDP Temsilcisi İlker: Katillerin serbest bırakılması, koruma ve kollamanın devamıdır

Ortak basın açıklamasını okuyan ÖDP Temsilcisi Haydar İlker, devrimcileri katleden darbecilerle hala hesaplaşılamadığını, Bahçelievler katliamını yapan katillerin, yargı reformu adı altında serbest bırakıldığını söyledi. Katliamcıları serbest bırakmanın, yargı yolu ile "affetmenin" yeni katliamların çağrıcılığı olduğunu vurgulayan İlker, şöyle konuştu:

"Sivas katliamcılarının zaman aşımıyla kurtarılmasına "Hayırlı olsun' diyen Başbakan, Bahçelievler katliamcılarının hapisten çıkarken "Pişman değilim, görevimi yaptım' demesine zemin hazırlıyor. Yedi yoldaşımızın acımasızca katledilmesi kamuoyunun vicdanını ciddi bir biçimde yaralayan bir olaydır. Katillerin serbest bırakılması, yıllardır süren koruma ve kollamanın devamıdır. Bu katliam devlet-sivil çete işbirliğiyle işlendi. Bu nedenle suç ortaklığı hep devam etti. Şimdi de gözlerini iyice karartıp özel yasa çıkardılar. Kendilerinin de itiraf ettiği gibi yasayı tam da bunlar için hazırladılar, yalnızca isimlerini yazmadılar. Katliamcıların aklanması, yeni katliamlara davetiye çıkartmaktır. Faşizme karşı mücadeleyi hep birlikte yükseltelim."

Avukat Sansal : Yargının fonksiyonu, kanunla yapılıyor

Avukat Erşen Sansal da aradan 34 yıl geçmesine rağmen Bahçelievler'de yaşanan katliamı da katliamda yitirdikleri arkadaşlarını da unutmadıklarını söyledi. Özel af niteliği taşıyan ve adına yargı reformu denilen bir düzenlemeyle Bahçelievler Katliamı'nın katillerinin serbest bırakıldığını belirten Sansal, "Yargıya verilmiş olan bir görev, çıkarılan bir kanunla yapılıyor. Yargının fonksiyonu, kanunla yapılıyor. Yargı, adaletten koparılıp uzaklaştırılıyor. Bahçelievler katliamının uzantısında, bu katliamın içinde yer aldığı ortam sürüp gidiyor. Katillerin salınmasıyla, Bahçelievler katliamının kurbanları bir kez daha katlediliyor. Bahçelievler katliamının 34. yıldönümünde bugün, yine onların katledildiği evin önünde, onların anılarıyla, onlarla birlikteyiz" dedi.