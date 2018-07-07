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Spor

7 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ergün Penbe: "Şampiyonlar Ligi müziğini özledik" "Başarı; ekonomik güç ve doğru yapılan transferlerle gerçekleşir" "Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde eminim ki güzel işler çıkartacak" "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adayla

07 Temmuz 2018 13:15

(ÖZEL) Ergün Penbe: \"Şampiyonlar Ligi müziğini özledik\"
\"Başarı; ekonomik güç ve doğru yapılan transferlerle gerçekleşir\"
\"Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde eminim ki güzel işler çıkartacak\"
\"Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adayları\"

GALATASARAY
11.30 Sarı kırmızılılar yurt dışı kamp çalışması için İsviçre\'nin Zürih kentine hareket edecek
14.00 Kafilenin Zürih\'e varışı (SERHAN TÜRK)
18.30 İsviçre kampının ilk antrenmanı gerçekleştirilecek. (Basına kapalı)

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah beyazlılar, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Macaristan 2\'nci Lig ekiplerinden Siofok ile karşılaşacak

FENERBAHÇE
19.00 Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek

TRABZONSPOR
10.30 İdman öncesinde 3 futbolcu basın toplantısında konuşacak
11.30-19.30 Bordo mavili ekip, Slovenya\'daki yeni sezon çalışmalarını çift idmanla sürdürecek.

2018 FIFA DÜNYA KUPASI
17.00 İsveç - İngiltere
21.00 Rusya - Hırvatistan

ATLETİZM
- Macaristan\'ın Györ kentinde düzenlenen U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası devam edecek

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