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7 taksiyle sürpriz evlilik teklifi

Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, Zabıta Memuru Mehmet Batı (26), 7 taksinin ön camına 'Benimle ömür boyu mutlu olmaya var mısın? Seni seviyorum' yazdırarak sevgilisine evlenme teklif etti

15 Kasım 2017 14:52

Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, Zabıta Memuru Mehmet Batı (26), 7 taksinin ön camına \'Benimle ömür boyu mutlu olmaya var mısın? Seni seviyorum\' yazdırarak sevgilisine evlenme teklif etti.
Bodrum ilçesinde belediyede görevli Zabıta Memuru Mehmet Batı, 2 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Aysun Şahan\'a (21), Gümbet mahallesinde sürpriz evlilik teklifi yaptı. 7 taksiyi evlenme teklifi yapacağı meydana getiren Batı, araçların ön camına \'Benimle ömür boyu mutlu olmaya var mısın? Seni seviyorum\' yazısı astı. Yürüyüş yapan iki sevgili, meydana geldiklerinde taksilerin birden kornaları çalmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan genç kız, taksilerin ön camlarını okuyunca hem şaşkınlık hem de mutluluğu bir arada yaşadı. Bir süpermarkette çalışan Aysun Şahan kendisine evlilik teklifi yapan Mehmet Batı\'ya \'Evet\' dedikten sonra meydanda havai fişekler patlatıldı, meşalaler yakıldı. Şahan \"Mehmet ile sık sık yaptığımız gibi yürüyüşe çıkmıştık hava çok güzeldi. Gümbet sahile geldiğimizde yan yana dizilen taksileri görünce bir gariplik olduğunu anladım. Çünkü orada hiç taksi durmazdı, sonra taksilerin ön camlarındaki yazıları okuyunca şok oldum. Mehmet\'e baktığım an bana sarılarak evlilik teklifi yaptı. Hem şok oldum hem de sevinçten gözyaşlarımı tutamadım. En kısa zamanda nişanımızı yapacağız. Mutluluğa ilk adımımızı attık\" dedi.

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