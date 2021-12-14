7'si çocuk, 10 sivil ölmüştü; ABD ordusundan hiçbir personel Kabil'deki hava saldırısından sorumlu tutulmayacak

ABD ordusunun, bu yaz Afganistan’ın Kabil şehrinde yedisi çocuk, 10 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan drone saldırısıyla ilgili hiçbir personeli cezalandırmayacağı ortaya çıktı.

CNBC’de yer alan habere göre, ABD ordusu, 29 Ağustos’ta Afganistan’ın Kabil şehrinde, yabancı birliklere saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki IŞİD-K militanını vurduklarını açıklamıştı. Ancak ABD’nin hava saldırısında hayatını kaybedenlerin uluslararası bir yardım kuruluşu için çalışan Zemari Ahmadi ve ailesi olduğu, yedi çocuğun da hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

NBC News’a konuşan iki Savunma Bakanlığı yetkilisi, Merkez Komutanlığı Deniz Piyadeleri Generali Kenneth McKenzie ve Özel Kuvvetler Operasyonlar Komutanı General Richard Clarke’ın hava saldırısında yer alan personelin ceza almamasını önerdiğini söyledi.

Pentagon, hava saldırısına yönelik bir soruşturma yaparak “savaş yasasını” ihlal etmediği sonucuna varmıştı. Daha önce olayla ilgili “korkunç bir hata” ifadesini kullanan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in saldırıyla ilgili hiçbir personeli suçlu bulmama kararını desteklediği belirtildi.

Hayatını kaybeden Ahmadi, ölümünden önce 15 yıl boyunca ABD bağlantılı yardım kuruluşu için çalışmıştı.

Yardım kuruluşunun başkanı Dr. Steven Kwon, kimseyi cezalandırmama kararına tepki göstererek “Ordu nasıl 10 değerli Afgan’ın hayatını elinden alıp hiçbir şekilde hesap vermez?” diye sordu.