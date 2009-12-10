7 şehidin faili 'hayalet' tim mi?

Bölgedeki bir grup PKK’lıyla ilgili olarak Tunceli ile Tokat’taki güvenlik birimlerinin ekim ayında önemli yazışmalar yaptığı ortaya çıktı. Eylemi, Tokat’tan ayrılan ancak Tunceli’ye ulaşmayan bir grubun yapmış olması ihtimali araştırılıyor.



Eylemin gerçekleştiği bölge ve eylem dönemi itibarıyla daha çok yasadışı DHKP-C örgütü üzerinde duran güvenlik birimleri dün yeni bilgilere ulaştı. Bölgede grubu olmadığı ifade edilen PKK’nın yaklaşık 20 kişilik bir grubunun ekim ayına kadar bölgede faaliyet yürüttüğü saptandı.

Tokat kırsalında faaliyet yürüten yaklaşık 20 kişilik silahlı bir PKK grubunun Tunceli ile Tokat valilikleri bünyesindeki güvenlik birimleri arasında önemli resmi yazışmalara konu olduğu belirlendi. Bu dönemde, kendi kırsal alanındaki terörist faaaliyetleri izleyen Tunceli’deki güvenlik birimleri ekim ayı sonunda Tokat Valiliği’ne bağlı güvenlik birimlerine resmi bir yazı gönderdi.

Kendi bölgelerine, Tokat’taki 20 kişilik bir PKK’lı grubunun Sivas üzerinden gelmesinin beklendiğini belirten Tunceli’deki güvenlik birimleri, bu grubun eksik olduğuna dikkati çekerek, timin tamamının gelip gelmediğini sordu.





Tamamı ayrıldı



Tokat Valiliği’ne bağlı güvenlik birimleri ise Tunceli’nin bu yazısına gönderdikleri yanıtta, timin tamamının bölgeden ayrıldığı değerlendirmesini yaptı. Her iki kentteki güvenlik birimlerinin yazışmalarından Tokat’ta bir grubun kış öncesine kadar bölgede üslenmeye devam ettiği anlaşıldı. Tamamının Tokat bölgesinden ayrıldığı belirtilen PKK’lı grubun birden fazla time ayrılma olasılığı değerlendirildi. Pazartesi günü yaşanan saldırıyı da bölgeden ayrılan ancak Tunceli’ye ulaşmayan grubun gerçekleştirmiş olması ihtimali değerlendiriliyor.





Kimse üstlenmiyor



Ankara’daki üst düzey emniyet yetkilileri “DHKP-C bu eylemi gerçekleştirmiş olsaydı olayı üstlenirdi. Ancak hâlâ bir üstlenme yok. Bir yandan da eylem, PKK açısından zamansız ve tepki çekici biçimde oldu. Bu durum örgütün siyasi kanattaki çalışmalarına da darbe vurur” dedi. Bir emniyet yetkilisi de, ekim sonundaki yazışmanın ışığında eylemin PKK’ya daha yakın durduğuna dikkati çekti.