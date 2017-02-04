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Kültür-Sanat

7. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri’nin adayları belli oldu

Ödüller, 20 Şubat’ta sahiplerini bulacak

04 Şubat 2017 02:09

Bu yıl 7’incisi düzenlenecek olan 2015-2016 sezonu ve 2016-2017 sezonunun ocak ayına kadar olan oyunlarını da kapsayan “7. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri” adayları belli oldu. Ödüller, 20 Şubat Pazartesi günü Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bulunan Yıldız Kenter Salonu’nda saat 20.00’de sahiplerini bulacak.

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

1.    Fulya Koçak –Ankara DT- ‘Sacide’

2.    İpek Atagün Gezener- Gülin Ersoy- Ankara DT – ‘Gayri Resmi Hurrem’

3.    Şebnem Doğruer – İzmir DT – ‘ Yanık’

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

1.    Durukan Ordu – Ankara DT –‘ Joko’nun Doğum Günü’

2.    Murat Çidamlı- Ankara DT- ‘ Yeraltından Notlar’

3.    Oktay Dal- Ankara DT- ‘Tolstoy ve Anna’

 YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

1.    Kader İlhan- Ankara DT – ‘Çamaşırhane’

2.    Meltem Baytok- Ankara DT - ‘Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe’

3.    Neriman Kılıç- Ankara DT – ‘Sacide’

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

1.    Ahmet Türkoğlu-  Ankara DT – ‘Yaşlı Kadının Ziyareti’

2.    Cevat Duman- Ankara DT – ‘Joko’nun Doğum Günü’

3.    Yavuz Sepetçi – Ankara DT – ‘ Moby Dick’

KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

1.    Demet Bölükbaşı – Ankara DT – ‘Kocasını Pişiren Kadın’

2.    Dilara Keyf  Günüç – Ankara DT – ‘ Rumuz Goncagül’

3.    Özge Mirzalı – Ankara DT – ‘Rumuz Goncagül’

KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

1.    Bülent Çiftçi- Ankara DT – ‘Felatun Bey ile Rakım Efendi’

2.    Bülent Yıldıran- Ankara Sanat Tiyatrosu- ‘Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!’

3.    Hakan Güven – Ankara  Sanat Tiyatrosu-  ‘Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!’

KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

1.  Buket Türkyılmaz – Ankara DT – ‘ Kurnaz Aşıklar’

2.  Hicran Yavuz- Ankara DT- ‘Felatun Bey ile Rakım Efendi’

3  .Hülya Dizmen- Ankara DT – ‘Felatun Bey ile Rakım Efendi’

KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

1.  İsmet Numanoğlu- Ankara DT- ‘Kurnaz Aşıklar’

2.  Nejat Armutçu- Ankara DT – ‘Rumuz Goncagül’

3. Serkan Ekşioğlu- Ankara DT – ‘Rumuz Goncagül’

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