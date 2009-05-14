7 saat boyunca rehin kaldılar

Kadın rehineler fenalaştı

İzmir'den özel ekip geldi

Müzakerecilere alkış

20 bin TL borcu varmış

Keskin nişancılardan korunmak için kapı camını boyamış

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir banka şubesini başında kar maskesi ve elinde pompalı tüfekle saat 10.30'de basarak soygun girişiminde bulunan saldırgan, 17 kişiye kabus dolu saatler yaşattı. Baskın sırasında kendisini `Çilekeş' diye tanıtan ve daha sonra adının Serkan Sağlam olduğu öğrenilen saldırgan saat 17.10'da etkisiz hale getirilirken herkes derin bir nefes aldı. 28 yaşındaki Sağlam'ın birden fazla bankaya 20 bin TL'nin üzerinde borcu olduğu öğrenildi.Kuşadası Atatürk Bulvarı'ndaki, bir banka şubesine bugün saat 10.30 sıralarında gelen maskeli bir soyguncu, pompalı tüfekle havaya bir el ateş edip, ``Bu bir soygundur'' diyerek, içeri girdi. Panikten yararlanan soyguncu, silahını başına dayadığı güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.Kendisini `Çilekeş' olarak tanıtan soyguncu, güvenlikçi dahil içerdeki 5'i müşteri 17 kişiyi rehin aldı. Olayı duyan polis, banka çevresinde güvenlik şeridi çekip beklemeye başladı. Kuşadası Emniyet Müdürü Şenol Zeybek, polis otosundan ``Taleplerinizi bildirin. Kimseye zarar verilsin istemiyoruz. Etrafınız sarıldı'' diyerek, soyguncuyla irtibata geçmeye çalıştı.Anonslara cevap vermeyen soyguncu art arda 6 el ateş etti. Soyguncunun bu sırada bankanın güvenlik kameralarını hedef aldığı anlaşıldı. Ardından da içerisinin görülmemesi için saldırganın sprey boyayla bir camı boyadığı gözlendi.Bu olaydan yarım saat sonra saldırgan fenalaşan kadın rehinelerden Neriman Çoban ve Ayla Yereyak'ı serbest bıraktı. İki kadının da ellerinin arkadan plastik kelepçeyle kelepçelenmiş olduğu dikkat çekti. Tansiyonu çıkan kadınlar hastanede kontrol altına alındı.Bu arada İzmir'den rehine operasyonlarında görüşme yapmak için özel eğitim almış üç polisle bir başkomiser de olay yerine geldi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timleri de operasyon için hazırlık yaptı. Bu sırada `Müzakereci' diye anılan özel eğitimli polislerden birisi silahsız olduğunu gösterip içeriye girdi ve saldırganla temas kurdu. Saat 14.45'deki bu temastan kısa süre sonra elleri arkadan kelepçeli 3 rehine daha serbest kaldı. Bu aşamadan sonra güvenlik şeridi 300 metreye çekildi, harekata hazırlanan polisler de biraz daha uzaklaştı.Denizle arasında sahil yolu olan banka şubesinde bu hareketlilik yaşanırken Deniz Polisi de denizden, Sahil Güvenlik helikopteri de havadan önlem aldı. Saat 17.10 sıralarında da bir grup polis içeriye girdi ve saldırgan kısa süre sonra karga tulumba dışarıya çıkarıldı.Saldırganla saatler süren görüşmeler yapan İzmir'den gelen özel eğitimli `Müzakereci' polislerin başındaki Başkomiser Ali İnsan Bulut'u çevrede toplanan Kuşadalılar uzun süre alkışladı. Başkomiser Bulut'un konuşmak için yaklaştığı saldırganın eline vurup silahı düşürüp etkisiz hale getirdiği belirtildi.Bu arada saldırganın olay sırasında DHA Kuşadası Muhabiri Latif Sansür'ün adını bir kağıda yazıp yanına istediği da ortaya çıktı. Durum değerlendirmesi yapan polisin bunun tehlikeli olacağını düşünüp aralarından birine basın yeleği giydirip basın mensubu gibi bankaya soktuğu öğrenildi. Bunun üzerine saldırganın gelişmeleri takip edebilmek için bankaya bir televizyon istediği, bu televizyonun da çalıştırılamadığı, zaten kısa süre sonra da müdahalenin geldiği belirtildi.Gelişmeleri Aydın Vali Vekili Celal Ulusoy, Emniyet Müdürü Kamil Çolak ve Kuşadası Kaymakamı Mustafa Esen de olay yerinde takip etti.Bu arada kendisini `Çilekeş' diye tanıtan saldırganın 1981 Merzifon doğumlu Serkan Sağlam olduğu öğrenildi. Saldırgan Kuşadası Emniyeti'ne sorgu için götürülürken, sağlık görevlileri de rehineleri konrol için Devlet Hastanesi'ne götürdü. Saldırgan Serkan Sağlam'ın birden fazla bankaya 20 bin TL'nin üzerinde borcu olduğu, saldırının bununla bağlantılı olduğu öğrenildi.Serkan Sağlam’ın eylem sırasında, keskin nişancılara hedef olmamak için de önlem aldığı ortaya çıktı. Sağlam’ın banka şubesinin kapı camını siyaha boyadığı öğrenildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde gözaltında tutulan Sağlam’a sağlık raporu alınması için Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, dışarı çıkarılmadığı binaya getirilip kontrol edildi.Sorgusu süren Serkan Sağlam'ın, 2,5 yıldır ilçedeki beş yıldızlı bir turistik tesiste bellboy olarak çalıştığı öğrenildi. Bu arada olayın da, banka çalışanlarından birisinin alarm butonuna basmasıyla polislerce öğrenildiği kaydedildi.Olayın ardından polisin incelemelerine devam ettiği banka şubesinde, alarm sistemi ve güvenlik kameralarının onarıldığı gözlendi.