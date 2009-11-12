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Yaşam

7 PKK'lı teslim oldu

Kuzey Irak'taki PKK kamplarından kaçan 7 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim oldu.

12 Kasım 2009 02:00

T24 - Kuzey Irak'taki PKK kamplarından kaçan 7 terörist, Silopi'de teslim oldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 7 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 7 terör örgütü üyesi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt üyelerinin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmaya başlandığı bildirildi.

Bu arada, bir süre önce terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 3 örgüt üyesiyle ilgili dosya, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Burada özel yetkili savcılar tarafından yapılan incelemenin ardından teslim olan 3 örgüt üyesi, TCK'nın ''Etkin pişmanlık'' hükümlerinden yararlandırılarak serbest bırakıldı.

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