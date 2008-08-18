7 – Pegasus’un Sırrı

Yazar: Gregg LoomisYayınevi: PegasusBirisi bir sırrı ne kadar süre saklayabilir? Peki ya eğer bu sır batı uygarlığının 2000 yıllık temel taşlarını yok edebilecek kadar önemli bir sır ise? Gregg Loomis tarafından yazılan bu kitapta işte böylesine nefes kesici bir olayın peşinden gidilmektedir.Amerikalı bir avukat olan Lang Reilly'nin kız kardeşi olan Janet Holt Paris'te bir apartman dairesinde öldürülür. Reilly, kız kardeşinin ölümünün bir kaza sonucu olmadığını anlar. Janet öldürülmüştür ve Lang katilin kim olduğunu ve kız kardeşini öldürme nedenini araştırmaya başlar.Dan Brown hayranlarına sevindirecek bir kitap. Hız sınırlarını aşan bir heyecan. Romanın kahramanı ne tür korkunç bir tehlikede olduğunun farkında olmasa da kız kardeşinin ölüm nedeninin aydınlatmak için karanlık dünyalara, binyıllardır saklanan ölümcül sırlara korkusuzca dalıyor. Nefesinizi tutun, Gregg Loomis'in yeteneği sizi büyüleyecek. Bravo!Harriet KlausnerPatlamalar sizi korkutmasın! Dahice kurgulanmış, oldukça akıcı, sürükleyici ve heyecan yüklü bir macera romanı.Fresh FictionBu kitapla göz kamaştırıcı bir başarıya imza atan Gregg Loomis yüksek derecede heyecan içeren bir gizem yaratmış.Bu şöleni kaçırmayın!