7. pakette hedef en az 500 bin kişiye iş

Türkiye'de küresel krizin etkisiyle işsizlik oranının yüzde 15,5 gibi rekor seviyelere çıkmasının ardından, hükümet işsizlikle mücadeleye dönük istihdam paketi çalışmalarını hızlandırdı.



Türkiye'de küresel krizin etkisiyle işsizlik oranının yüzde 15,5 gibi rekor seviyelere çıkmasının ardından, hükümet işsizlikle mücadeleye dönük İstihdam Paketi çalışmalarını hızlandırdı.



Küresel krizin olumsuz etkilerini hafifletmek üzere ardarda yürürlüğe konan ekonomik paketlerin ardından, 6 ve 7'inci ekonomik paketler için de yoğun bir çalışma yürütülüyor.



Ekonomiyi canlandırma kapsamında bugüne kadar toplam büyüklüğü 36,3 milyar lirayı bulan 5 ekonomik paket açıklayan hükümet, 6'ıncı paketle Hazine'nin Kredi Garanti Fonuna sağlayacağı 1 milyar liralık kaynak ile fonun etkinlik ve fonksiyonu artırılacak. Bir diğer bileşen olarak da sektörel, bölgesel ve proje destekleri sağlanacak. 7'inci paket ise "istihdam paketi" olacak.



Son dönemde işşiz sayısındaki hızlı artış üzerine hazırlanan söz konusu paket, işsizlere, uzun vadede meslek kazandırmayı, kısa vadede de geçici iş sağlamayı amaçlıyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı istihdam paketiyle ilgili çalışmalara hız verirken, bu kapsamda öngörülen tedbirler de şekillenmeye başladı.



İstihdam önlemleri



Ekonomik büyüklüğü henüz tam olarak ortaya çıkmayan paketteki önlemlerin en az 500 bin kişiye doğrudan istihdam, 200 bin kişiye de mesleki eğitim kazandırması planlanıyor.



Pakette istihdam yaratmaya dönük alınacak bazı önlemler de şöyle sıralanıyor:



-Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilecek. Bu kapsamda İş Kanununda ve İŞKUR kanununda değişiklik yapılacak.



-İŞKUR'un uyguladığı toplum yararına çalışma programları genişletilecek ve buna dönük kaynak artırılacak.



-İŞKUR'un mesleki faaliyetleri genişletilecek. Bu kapsamda mevcut 100 bin kişi hedefine ilaveten 200 bin kişiye mesleki eğitim verilecek.



-Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma ve erozyonla mücadele konusunda ayrılan kaynak artırılacak. Böylece bu alanda çok sayıda işsizin kısa süreli ya da devamlı istihdamı sağlanacak.



İşsizlik ödeneği alan işçilerin istihdamına prim desteği



Öte yandan pakette işsizlik ödeneği alan işçilerin istihdamı halinde prim desteğinin yapılması üzerinde de duruluyor. Ancak prim desteğinin henüz netleşmediği belirtiliyor.



Ekonomi bürokratları, 6 ve 7'inci önlemler paketinin ekonominin yönetimini üstlenen yeni bakanlarla ele alınacağını ve bu değerlendirmelerin ardından kesinleşeceğini ifade ediyor.



İşsiz sayısı artıyor



Bu arada küresel krizin etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de işsizlik ciddi bir sorun haline geldi.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2009 yılı ocak ayında, işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan artarak yüzde 15,5'e çıktı.



Kentsel yerlerde işsizlik oranı 4,2 puanlık artışla yüzde 17,2'ye, kırsal yerlerde ise 3,4 puanlık artışla yüzde 11,8 oldu.



Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 27,9 olarak hesaplandı. Bu oran 2008 yılının aynı döneminde yüzde 21,2 idi.



Türkiye genelindeki işsiz sayısı da, ocak ayında 2008'in aynı dönemine göre 1 milyon 59 bin kişi artarak 3 milyon 650 bin kişiye yükseldi.



