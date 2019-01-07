7 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ahmet Ağaoğlu: \"Hiçbir Allah\'ın kulu Trabzonspor\'un üzerinde değildir\"

\"Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtulduk\"

\"Trabzonspor\'da artık çark dönüyor\"

\"Transferde görüştüğümüz oyuncular basında çıkan isimler değil\"

\"3 transfer düşünüyoruz\"

\"Mas\'tan ötürü sıkıntılı bir durum var\"

\"2 kulvarda da mücadele veriyoruz\"

(ÖZEL) Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan: \"Taraftarın desteğiyle biz bu takımı buradan kurtarırız\"

\"Üst sıralarda olup, böyle bir başarı yakalasam daha iyi olurdu\"

\"İlk devre istediğimiz sonuçları alamadık\"

\"Hedefim Rizespor\'u bu durumdan kurtarmak\"

\"Milli takıma gitmek gurur verici\"

\"Buffon gibi uzun yıllar oynamak isterim\"

(ÖZEL) Akhisarspor Takım Kaptanı Bilal Kısa: \"Hedefimiz Akhisarspor\'u ligde tutmak\"

\"Daha yukarılarda olmamız gerekirdi\"

\"38 puanı bulan takım kümede kalır\"

\"Başakşehir ve Galatasaray\'dan biri ipi göğüsler\"

\"Fenerbahçe 2\'nci yarı toparlanır\"

\"Burak gol atmaz, biz de Beşiktaş maçını kazanırız\"

\"Burak, Türkiye\'nin en iyi golcüsü\"

(ÖZEL) MKE Ankaragücü\'nün orta saha oyuncusu Ricardo Faty: \"Türk futbolu, genç oyuncular çıkartarak finansal sıkıntılardan kurtulabilir\"

\"Robinho için herkes Türkiye\'ye tatile, kariyerini bitirmeye geldi diye düşündü ama transfer oldu\"

\"Ankara\'da oynayamamak bizi yordu\"

\"Hakemlerin etkili olduğu futbolu daha çok seviyorum\"

\"Önceliğim arkadaşlarıma yardım etmek\"

\"Gelecek planlarım arasında Türkiye\'de yaşamak var\"

(ÖZEL) Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir: \"Bir an önce toparlanmak istiyoruz\"

\"2\'nci yarıya 2-3 takviye ile başlamak istiyoruz\"

\"Artık başımızda tecrübeli bir hocamız ve teknik heyetimiz var\"

MHK KIŞ SEMİNERİ FIFA KOKART TÖRENİ

11.00 Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri semineri kapanış töreni ve kokart töreni Antalya\'da yapılacak.



BEŞİKTAŞ

11.00 - 18.00 Siyah beyazlıların Antalya kampı devam edecek.

14.00 Beşiktaş\'ın yeni transferi Mirin basın toplantısı düzenleyecek.

GALATASARAY

10.00 - 17.30 Sarı kırmızılılarda ikinci devre hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler günü çift idmanla geçirecek.

TRABZONSPOR

- Bordo mavili takım çalışmalarını Antalya kampında sürdürecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

- İstanbul ekibi hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.

GÖZTEPE

18.30 İzmir ekibi hazırlıklarına devam edecek.

BURSASPOR

- Bursa ekibi hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

19.00 Darüşşafaka Tekfen - Türk Telekom