7 milyonluk bilet kayboldu, kitap yazdı

<strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><strong>T24 </strong></span>- İngiliz çift Martyn ve Kay Tott, 2001 yılında loto çekilişini televizyondan izlerken son numara da açıklandığında bundan sonra hayatlarının kökünden değişeceğini düşünüyorlardı.</strong><br /><br /><br />Ancak, lotodan 3 milyon sterlin<a rel="nofollow" class="tag" href="http://www.milliyet.com.tr/index/sterlin" target="_blank"> (7 milyon TL) kazanan çift, bileti kaybettiklerini fark etti. İngiliz Loto İdaresi, bileti bulmaları için, çifte 30 günlük süre tanıdı ama nafile! Bilet ortada yoktu. <br /><br /><br />5 sene boyunca mahkemelere gidip gelen çift eli boş döndü. Yaşadığı bu “acı” olayı kitap haline getiren Martyn Tott, bugün ise gerçekten mutlu olduğunu söylüyor.</a>