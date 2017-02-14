7 milyon vatandaşa prim müjdesi

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan düşük gelirli vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) pirim borçlarını ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gidildi. Artık bu haktan emeklilik bekleyenler de faydalanabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılan ve birkaç yıl beklemek durumunda olanların sağlık hizmeti alamadığını anımsatarak, onların da 53 lira prim ödeyerek bu haktan yararlanacaklarını söyledi.

GSS primini ödeyemeyenler de gelir testine girerek yeşil kartlı statüsüne alınacak ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

Ayda 53 liraya düşürüldü

Yaklaşık 3.7 milyon gencin GSS borcunu silen hükümet, bu konuda yeni bir adım daha attı.

Hükümet GSS kapsamında bulunan 3 milyon kişinin primlerini düşürdü. Yasal düzenleme şubat sonuna kadar yapılacak.



Buna göre okumayan, çalışmayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin üçte birini aşanlardan alınan GSS primlerinde sadeleşmeye gidildi.



GSS'de 71, 213 ve 427 lira olan üç farklı prim uygulaması sona erdi. Tüm primler 53 liraya indirildi.

7 milyon kişiyi ilgilendiriyor



Bakan Müezzinoğlu, "Yaklaşık 7 milyon kişiye 'Artık gelir testini kaldırdık, senin sosyal güvencen yok ise sosyal güvenceyle ilgili 53 liralık bir ücret ödediğin zaman genel sağlık sigortası kapsamına gireceksin' diyoruz.

"Ailece gelir testine girmeden bu parayı ödediğinde her türlü sağlık hizmetini alabilecek. Ayrıca yaşa takılan ve emekliliği bekleyenler de 53 lira ödeyerek bu sağlık hizmetini alabilecek" diye konuştu.

Kimleri kapsayacak?

Bakan Müezzinoğlu, uygulamanın sosyal güvencesi olmayanları kapsadığını anımsatarak, 53 lirayı ödeyemeyecek durumda olanların da yeşil kartlı olacağını söyledi.



Bakan Müezzinoğlu, "53 lirayı ödemeyecek durumda olanları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na havale edeceğiz ve orası onu yeşil kartlı statüsüne alacak" ifadesini kullandı.

