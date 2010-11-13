7 milyon kişi tatil için yollara çıkıyor!

T24 - Kurban Bayramı tatili için şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar otogarlara ve havalimanlarına akın etmeye başladı. Otobüs firmalarında bütün biletler tükenirken, TCDD, İDO, ve havayolu şirketleri ek seferler koydu. 9 günlük tatilde 7 milyon kişinin seyehat etmesi bekleniyor.



Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilen vatandaşlar tatil için yurt içi ve yurt dışına giderken, Atatürk Havalimanı’nda da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Türk Hava Yolları'nın (THY) yanı sıra bazı özel havayolu şirketleri talepleri karşılayabilmek amacıyla ek seferler düzenledi.



Tatilciler iç hatlarda Antalya, Bodrum, İzmir, Dalaman, Diyarbakır, Trabzon, Adana ve Samsun’u, dış hatlarda da İtalya, Mısır, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, KKTC, Hırvatistan, Güney Afrika ve Fransa’yı tercih ettiler. Pasaport, terminal giriş kapıları ve biniş bankolarında kuyruklar meydana geldi. Havayolu şirketlerinde 13 Kasım Cumartesi gidiş, 21 Kasım Pazar dönüş tarihli uçak bileti bulmak zorlaştı. Uçak şirketlerinde doluluk oranları ise yüzde yüze ulaştı.





Havayolları şirketlerinden ek seferler



THY, Kurban Bayramı ile birleşerek 9 güne çıkan tatilde, artan yolcu talebini karşılayabilmek için 12 Kasım ile 21 Kasım arasında Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman, Trabzon ve Kıbrıs’a, 40 adet ek sefer planladı. Atlasjet Havayolları ise yoğun talebi karşılamak üzere tatil süresince karşılıklı 98 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Şirket iç hatlarda Antalya-Bodrum’a dış hatlarda ise Bologna, Venedik, Roma, Barcelona, Madrid, Dubrovnik, Sharm-el-Sheikh, İskenderiye, KKTC, Priştine’ye ek seferler koydu.



Pegasus Havayolları da ek sefer düzenleyeceğini bildirdi. KKTC ve Antalya destinasyonları başta olmak üzere Beyrut, Londra, Amsterdam, Viyana, Roma, Milano ve Paris’ ek seferler düzenleyecek olan Pegasus Havayolları, bayram döneminde iç ve dış hatlarda toplam 320 bin yolcuyu taşımayı hedeflediğini açıkladı.





Sivil havacılık ceza kesecek



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yayınladığı bir genelgeyle Kurban Bayramı'nda havayolunu kullanacak yolcuları mağdur edilmemesini isteyerek, aksi halde ceza uygulanacağını bildirdi. Havayolu ve terminal işleticilerine ile DHMİ’ye gönderilen genelgede, söz konusu dönemde yaşanacak tehir ve iptal durumlarında yolcuların zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve meydana gelen bu yoğunluk sebebiyle tüm işletmecilerin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği aksi takdirde, 2920 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında cezai müeyyide uygulanacağı ifade edildi.





Otobüslerde bütün biletler tükendi



Karayollarında ise bugün itibarıyla bütün biletlerin tükendiğini açıklayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Terzi, bilet almak isteyen vatandaşların düzenlenecek olan ek seferleri araştırmalarını tavsiye etti. Firmaların yüzde 90'a yakınının ek seferler koyduğunu açıklayan Terzi, "Bilet bulamayan vatandaşlar otogarlara giderek rezervasyon iptallerinden ve anlık konabilecek ilave seferlerden faydalanmaya çalışsınlar." dedi.





Korsan taşımacılara dikkat



Her bayram gündeme gelen korsan taşımacılar ile ilgili görevlileri denetime çağıran Terzi, bu denetimlerin otogarlarda değil özellikle yollarda yapılmasının daha faydalı olacağını belirtti. Terzi, "İstanbul yola çıkarak tek şoförle Ağrı'ya, Muş'a gitmeye çalışanlar var. Bunlar pimi çekilmiş bir el bombası gibi. Bu araçların yollarda denetlenmes, belge sorulması ve izin verilmemesi gerekiyor" dedi.





İDO ek seferler koydu



Bu arada İDO da 9 günlük tatil süresince hemen hemen tüm hatlara ek seferler koydu. İstanbul’dan Yalova yönüne gidenlerin tercih ettiği Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular ile Yalova- Eskihisar arasında normal günlerde 8 feribot çalışırken bayram nedeniyle Sirkeci hattından takviye ile 14’e çıkarılacak. Bu hatta seferler ‘doldur-boşalt’ sistemi ile yapılacak ve bekleme olmayacak.



İDO’dan yapılan açıklamaya göre bayramdaki yoğunlukta sıkıntıya düşmek istemeyen birçok kişi 15 Ekim’den itibaren başlatılan erken rezervasyonla bilet almaya başladı. İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy, yolcuları erken rezervasyon ve bilet alımı konusunda uyarırken, son dakika bilet alımlarında sıkıntı yaşanabildiğini hatırlattı. Paksoy, “Yolcularımız bayram ve tatil dönemlerinde bilet işlemlerini son dakikaya bırakabiliyorlar, bu da yığılma ve bilet bulamamak gibi istenmeyen durumlarla sonuçlanabiliyor. Bu nedenle yolcularımıza seyahatleri kesinleştiğinde ilk iş olarak bilet almalarını öneriyoruz. Kendilerine kolaylık sağlamak amacıyla, bilet satışlarına 15 Ekim 2010 Cuma günü başladık” dedi.





Takviye edilen hatlar



İDO, Kurban Bayramı nedeniyle mevcut sefer saatlerine ilave olarak bayram süresince Yenikapı- Bursa hattında 30 feribot, 2 deniz otobüsü, Yenikapı-Bandırma hattında 40 feribot, 16 deniz otobüsü, Yenikapı- Yalova hattında 66 feribot, 18 deniz otobüsü, Pendik-Yalova hattında 30 feribot, 5 deniz otobüsü seferi yapılması planlandı. Bursa varış noktasına da 28 ek sefer konuldu. Buna göre 9 günlük tatil boyunca 784 sefer yapılması ve 310 bin 308 yolcu, 46 bin 914 araç taşıması sayısı hedefleniyor.





TCDD'den ek sefer



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları da (TCDD) , geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet ve Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere, Yüksek Hızlı Trene (YHT) ek seferler koyarken, diğer trenleri de ek vagonlarla takviye etti.



Buna göre ek YHT’ler;



- 28 ve 31 Ekim ile 12, 20 Kasım 2010 tarihlerinde, Ankara’dan saat 17: 00’de hareket ederken, Eskişehir’den saat 20:00’de hareket edecek.



- 13, 15, ve 21 Kasım 2010 tarihlerinde Ankara’dan saat 14:00’de, Eskişehir’den saat 17: 00’de hareket edecek.



Diğer taraftan; 12 - 22 Kasım 2010 tarihleri arasında İzmir Mavi, Fatih Ekspresi, İç Anadolu Mavi, Meram Ekspresi, Eskişehir Ekspresi, Başkent Ekspresi, Sakarya Ekspresi ve Cumhuriyet Ekspres trenleri ilave vagonlarla takviye edildi.



YHT’ler Ankara- Eskişehir hattında günde 22 sefer yapmaktadır.





Polisten bayram uyarısı



Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Aşır Sakik, 9 günlük uzun bayram tatilinde karayollarının aşırı yoğun olacağını göz önünde bulundurarak yola çıkacak sürücüleri uyardı.



Bayram tatili nedeniyle Antalya'da tüm tedbirlerin alındığını, özellikle mezarlıklar bölgesi, alışveriş merkezleri civarı, şehir içi ve dışı ana güzergahlarda uygulamaların arttırıldığını söyleyen Şube Müdürü Aşır Sakik, yola çıkacak sürücülere şu uyarılarda bulundu:

“* Sürücü sabah erken saatlerde hava ışıyınca uykusunu almış bir şekilde yola çıkmalı.

* Yola çıkmadan önce aracının bakımını muhakkak yapılmalı.

* 3 milimetrenin altında derinliği olan lastikle yola çıkılmamalı ki buna stepne de dahil.

* Seyir sırasında sık sık mola vermeli. Dikkati dağıldığı zaman beklemeksizin mola vermeli.

* Seyir sırasında yüksek sesle müzik, araç içinde diğer yolcularla iletişim fazlalığı gibi dikkat dağıtacak şeylerden uzak durulmalı.

* Araçta haddinden fazla yolcu ve eşya bulunmamalı.

* Bayram nedeniyle trafik yoğunluğu artacağı için belirlenen hız limitlerinin de altında seyir yapılmalı.

* Özellikle varılacak noktaya yaklaşıldıkça sürücüler bilinç dışı hız arttırmaya başlıyor, buna dikkat edilmeli.

* Karayollarındaki tehlikeli noktalar olarak görülen bölünmemiş yol, köprü ve alt geçitlerde daha dikkatli olunmalı.

* Güvenli takip mesafesi korunmalı.”





